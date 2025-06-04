Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

В сообщении говорится, что переговоры Шойгу и Ким Чен Ына прошли в обстановке «товарищеского взаимопонимания». Стороны обсудили вопросы сотрудничества РФ и Северной Кореи в различных областях. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями об украинском конфликте и ситуации на Корейском полуострове.