Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Северной Корее.
В сообщении говорится, что переговоры Шойгу и Ким Чен Ына прошли в обстановке «товарищеского взаимопонимания». Стороны обсудили вопросы сотрудничества РФ и Северной Кореи в различных областях. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями об украинском конфликте и ситуации на Корейском полуострове.
В аэропорту Шойгу встретили зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи маршал народной армии Пак Чон Чхон, замминистра иностранных дел Ким Чжон Гю, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и другие сотрудники дипведомства. У трапа самолета выстроился почетный караул трех родов корейских войск.
В тот же день секретарь Совбеза вылетел в Россию.
На встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ 28 мая Шойгу отметил, что Россия и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества, о чем говорят доверительные отношения между лидерами стран. По словам секретаря Совбеза, это придает импульс «политическому диалогу».
10 мая Ким Чен Ын заявил о готовности направить корейских военнослужащих на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он назвал Россию братским государством и отметил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».