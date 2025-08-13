Володин прибыл в Пхеньян по приглашению парламента КНДР

В ходе телефонного разговора Ким Чен Ын сказал Путину, что КНДР будет всегда поддерживать решения российского руководства. «Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», – говорится в публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).