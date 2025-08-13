Володин прибыл в Пхеньян по приглашению парламента КНДР
Делегация Государственной думы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в КНДР по приглашению Верховного народного собрания (парламента) страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Визит продлится до 15 августа. За это время российская делегация посетит ряд встреч и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.
12 августа состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В том числе, он был посвящен 80-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства. Путин поздравил Ким Чен Ына с памятной датой, а северокорейский председатель отметил героические подвиги, совершенные солдатами СССР в то время. В ходе беседы президент РФ поделился с собеседником информацией в контексте подготовки к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
В ходе телефонного разговора Ким Чен Ын сказал Путину, что КНДР будет всегда поддерживать решения российского руководства. «Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», – говорится в публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).