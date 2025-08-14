Shaman выступит на концерте в честь Дня освобождения Кореи в Пхеньяне
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступит на концерте в столице КНДР Пхеньяне на День освобождения Кореи. Об этом рассказал сам певец в эфире Первого канала.
«Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Так что ждем с нетерпением этого», – сказал Дронов.
Shaman также рассказал, что ему и его команде проведут экскурсию по столице перед репетицией концерта.
В КНДР прибыла делегация Министерства культуры РФ во главе с замминистра культуры Андреем Малышевым. В состав делегации вошли Shaman, ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Министерства обороны.
В ночь на 14 августа в Пхеньян также прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Все прибывшие россияне поучаствуют в праздничных мероприятиях. Годовщина победы отмечается 15 августа.