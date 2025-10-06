Медведев посетит КНДР для празднования 80-летия создания Трудовой партии Кореи
Председатель «Единой России» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поучаствует в праздновании 80-летия создания Трудовой партии республики в рамках своего визита в КНДР, сообщила пресс-служба ЕР.
Республику также посетит делегация «Единой России». Представителей России пригласил на торжество Центральный комитет Трудовой партии Кореи.
Годовщина основания северокорейской партии отмечается 10 октября. Она начала работу в 1945 г. и является правящей в КНДР. Главой партии является председатель КНДР Ким Чен Ын.
15 августа Медведев поздравлял Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова «от японского колониального господства». Он отметил, что и сейчас народы государств продолжают противостоять «внешним деструктивным силам».