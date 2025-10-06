Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев посетит КНДР для празднования 80-летия создания Трудовой партии Кореи

Ведомости

Председатель «Единой России» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поучаствует в праздновании 80-летия создания Трудовой партии республики в рамках своего визита в КНДР, сообщила пресс-служба ЕР.

Республику также посетит делегация «Единой России». Представителей России пригласил на торжество Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

Годовщина основания северокорейской партии отмечается 10 октября. Она начала работу в 1945 г. и является правящей в КНДР. Главой партии является председатель КНДР Ким Чен Ын.

15 августа Медведев поздравлял Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова «от японского колониального господства». Он отметил, что и сейчас народы государств продолжают противостоять «внешним деструктивным силам».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её