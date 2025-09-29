Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорировались, что нарушало принцип сотрудничества, закрепленный в Конвенции. В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что подобные действия создают дискриминационные условия, ущемляют права России в комитете и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и бесчеловечного обращения.