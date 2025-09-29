Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

Россия вышла из конвенции по предупреждению пытокЗакон подписал Владимир Путин, при этом РФ продолжит следовать другим документам по защите прав человека
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Таким образом, Россия признала недействительным подписание конвенции от 26 ноября 1987 г. и протоколов № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 г. к ней в Страсбурге 28 февраля 1996 г.
В пояснительной записке говорилось, что Россия не представлена в Европейском комитете с аналогичным конвенции названием. К этому привела блокировка Советом Европы назначения нового члена комитета от РФ, поэтому страна не может быть полноценным участником этого механизма мониторинга.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорировались, что нарушало принцип сотрудничества, закрепленный в Конвенции. В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что подобные действия создают дискриминационные условия, ущемляют права России в комитете и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и бесчеловечного обращения.
В комитете Совета Федерации отметили, что Москва продолжает следовать другим документам по защите прав человека. В частности, речь идет о Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
16 марта 2022 г. комитет министров Совета Европы исключил Россию из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за начала спецоперации на Украине. С сентября 2022 г. Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека.