Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, а также протоколов к ней, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ ранее был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток блокируется Советом Европы, который с декабря 2023 г. не позволяет избрать нового члена комитета от РФ. По его словам, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорировались, что нарушало принцип сотрудничества, закрепленный в конвенции.
В пояснительной записке к законопроекту также указывается, что подобные действия создают дискриминационные условия, ущемляют права России в комитете и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и бесчеловечного обращения.
Конвенция вступила в силу для РФ в сентябре 1998 г. Члены Европейского комитета по предупреждению пыток могут посещать отдельные страны для проведения проверок.
С сентябре 2022 г. Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Это произошло после того, как комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 г. принял решение исключить Россию из организации из-за начала боевых действий на Украине.