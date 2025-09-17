Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток блокируется Советом Европы, который с декабря 2023 г. не позволяет избрать нового члена комитета от РФ. По его словам, обращения Москвы по обеспечению представительства игнорировались, что нарушало принцип сотрудничества, закрепленный в конвенции.