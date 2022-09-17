Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека
Россия с 16 сентября перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы.
В резолюции ЕСПЧ указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».
Жалобы из России составляли большинство обращений в ЕСПЧ – более 24%, сообщил ранее «Ведомостям» представитель Совета Европы (СЕ). С 1998 г. (момент ратификации Россией конвенции) «общее количество вынесенных ЕСПЧ по российским заявлениям постановлений составило 3495, из них 309 ведущих, т. е. выявляющих структурные и системные проблемы», сообщили в СЕ. Общая сумма присужденных компенсаций по ним без учета самых крупных составила 152 502 702 евро.
Из-за спецоперации на Украине комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение исключить Россию из организации. Российские официальные лица подчеркивали, что страна сама вышла из СЕ, что также подразумевает выход из ЕСПЧ.
7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производиться только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня, президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.