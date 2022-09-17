Газета
Политика

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека

Ведомости

Россия с 16 сентября перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы.

В резолюции ЕСПЧ указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».

Жалобы из России составляли большинство обращений в ЕСПЧ – более 24%, сообщил ранее «Ведомостям» представитель Совета Европы (СЕ). С 1998 г. (момент ратификации Россией конвенции) «общее количество вынесенных ЕСПЧ по российским заявлениям постановлений составило 3495, из них 309 ведущих, т. е. выявляющих структурные и системные проблемы», сообщили в СЕ. Общая сумма присужденных компенсаций по ним без учета самых крупных составила 152 502 702 евро.

Ранее по теме: ЕСПЧ упразднил должность судьи от России

Из-за спецоперации на Украине комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение исключить Россию из организации. Российские официальные лица подчеркивали, что страна сама вышла из СЕ, что также подразумевает выход из ЕСПЧ.

7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производиться только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня, президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных