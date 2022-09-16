ЕСПЧ упразднил должность судьи от России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение об упразднении должности российского судьи, которую занимал Михаил Лобов, следует из заявления суда.
«В соответствии с п. 20 регламента суда, а также принимая во внимание резолюцию от 16 марта 2022 г. о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы, Европейский суд по правам человека уведомляет о том, что должность судьи от РФ также прекращает свое существование», — говорится в заявлении.
С сегодняшнего дня Россия перестает являться стороной Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ отмечал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».
7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производиться только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня, президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.
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