ЕСПЧ упразднил должность судьи от России

7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производиться только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня, президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.