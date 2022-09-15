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Россия перестает являться стороной ЕСПЧ с 16 сентября

В Страсбургский суд продолжают обращаться более охотно, чем в комитеты ООН
Валерия Мишина
Теперь в ЕСПЧ и СЕ ни одного сотрудника только с российским гражданством остаться не должно: там могут работать только граждане стран – участников Совета Европы / FREDERICK FLORIN / AFP

Россия перестает являться стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября – это следует из распространенной в марте резолюции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ее суд выпустил после прекращения членства России в Совете Европы. В резолюции суд указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».

Жалобы из России составляли большинство обращений в ЕСПЧ – более 24%, сообщил «Ведомостям» представитель Совета Европы (СЕ). С 1998 г. (момент ратификации Россией конвенции) «общее количество вынесенных ЕСПЧ по российским заявлениям постановлений составило 3495, из них 309 ведущих, т. е. выявляющих структурные и системные проблемы», сообщили в СЕ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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