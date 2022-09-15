Россия перестает являться стороной ЕСПЧ с 16 сентября

Россия перестает являться стороной ЕСПЧ с 16 сентябряВ Страсбургский суд продолжают обращаться более охотно, чем в комитеты ООН
Россия перестает являться стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября – это следует из распространенной в марте резолюции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ее суд выпустил после прекращения членства России в Совете Европы. В резолюции суд указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».
Жалобы из России составляли большинство обращений в ЕСПЧ – более 24%, сообщил «Ведомостям» представитель Совета Европы (СЕ). С 1998 г. (момент ратификации Россией конвенции) «общее количество вынесенных ЕСПЧ по российским заявлениям постановлений составило 3495, из них 309 ведущих, т. е. выявляющих структурные и системные проблемы», сообщили в СЕ.