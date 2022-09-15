Россия перестает являться стороной ЕСПЧ с 16 сентября

Россия перестает являться стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября – это следует из распространенной в марте резолюции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ее суд выпустил после прекращения членства России в Совете Европы. В резолюции суд указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».