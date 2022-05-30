Компенсации для выигравших в ЕСПЧ россиян будут выплачиваться в рублях

Юрист Татьяна Глушкова говорит, что в течение всего времени членства России в Совете Европы законодательство не устанавливало никаких ограничений на выплаты компенсаций, присужденных ЕСПЧ. «Заявитель мог получить компенсацию на свой российский счет, на свой зарубежный счет или на счет своего доверенного лица, – пояснила она. – На протяжении многих лет это представлялось не просто наиболее разумным, но единственно возможным порядком вещей: совершенно очевидно, что человек, чьи права нарушены, должен иметь возможность получить присужденные ему деньги вне зависимости от его жизненной ситуации».