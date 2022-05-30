Компенсации для выигравших в ЕСПЧ россиян будут выплачиваться в рублях

Компенсации для выигравших в ЕСПЧ россиян будут выплачиваться в рубляхЗаконопроект будет рассмотрен на следующей неделе
Законопроект об отказе России от исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они были приняты после 16 марта (даты исключения России из Совета Европы), Госдума может принять уже на следующей неделе, сказал «Ведомостям» собеседник в Охотном Ряду. В первом чтении он был одобрен 17 мая.
Согласно тексту инициативы, которую внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, а также сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев (все – «Единая Россия»), Россия продолжит выплачивать компенсации до 1 января 2023 г. Из отчета Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об исполнении постановлений ЕСПЧ следует, что Россия должна выплатить еще более 730 компенсаций, присужденных до 16 марта.
Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал внести в законопроект поправки: в частности, компенсации по постановлениям ЕСПЧ должны будут выплачиваться российским заявителям исключительно в рублях. Клишас ранее говорил о разработке поправок, суть которых заключается в том, что «выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах» (в соответствующий перечень правительства входит 48 государств).
Крашенинников не ответил на запросы «Ведомостей».
Обычно срок выплаты компенсации составляет три месяца со дня вступления в силу постановления ЕСПЧ, следует из официальной инструкции по обращению в Европейский суд. Представлявшие интересы россиян в ЕСПЧ адвокаты Мари Давтян и Кирилл Коротеев отмечают, что заявители, выигравшие в ЕСПЧ, ранее также получали компенсации именно в рублях: по их словам, Минюст, а затем Генпрокуратура как орган, представляющий интересы страны в ЕСПЧ, определяли присужденные Страсбургским судом суммы в рублях по курсу ЦБ.
Юрист Татьяна Глушкова говорит, что в течение всего времени членства России в Совете Европы законодательство не устанавливало никаких ограничений на выплаты компенсаций, присужденных ЕСПЧ. «Заявитель мог получить компенсацию на свой российский счет, на свой зарубежный счет или на счет своего доверенного лица, – пояснила она. – На протяжении многих лет это представлялось не просто наиболее разумным, но единственно возможным порядком вещей: совершенно очевидно, что человек, чьи права нарушены, должен иметь возможность получить присужденные ему деньги вне зависимости от его жизненной ситуации».
По словам Глушковой, ситуация изменилась, когда интересы России в ЕСПЧ начала представлять Генпрокуратура: «Заявители, которые хотели получить компенсацию на свой зарубежный счет или на счет своего доверенного лица, стали получать отказы».
Законопроект об отказе исполнять решение ЕСПЧ был внесен после решения КМСЕ принимать жалобы от российских заявителей на нарушения прав человека, которые произошли до 16 сентября 2022 г. Следовательно, еще около года было заложено на рассмотрение Страсбургом таких жалоб. Законопроект также предполагает исключение из Уголовно-процессуального кодекса положений о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений и могут стать основанием для возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.