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Госдума приняла в третьем чтении законы по неисполнению решений ЕСПЧ

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщили в нижней палате парламента.

Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производится только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ.

Поправки были внесены в Госдуму 16 мая депутатами Павлом Крашенинниковым и Даниилом Бессарабовым и сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым. Поправки затрагивают несколько законов, из которых будет исключено упоминание ЕСПЧ, – из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ и др. По мнению авторов, при прекращении членства России «соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». По его словам, некоторые его решения противоречили Конституции России, «нашим ценностям, традициям» – например, требование о признании однополых браков.

В середине марта Россия объявила о выходе из Совета Европы, а 16 сентября страна выйдет из Конвенции по защите прав человека. ЕСПЧ решил рассматривать заявления против России по нарушению конвенции, которые будут поданы до этой даты.

Ранее по теме: Володин назвал сроки принятия законов по неисполнению решений ЕСПЧ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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