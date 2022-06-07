Госдума приняла в третьем чтении законы по неисполнению решений ЕСПЧ

Поправки были внесены в Госдуму 16 мая депутатами Павлом Крашенинниковым и Даниилом Бессарабовым и сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым. Поправки затрагивают несколько законов, из которых будет исключено упоминание ЕСПЧ, – из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ и др. По мнению авторов, при прекращении членства России «соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы».