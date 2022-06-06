Володин назвал сроки принятия законов по неисполнению решений ЕСПЧ
Госдума планирует принять федеральные законы о неисполнении решений Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) на этой неделе, сообщил 6 июня спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что ко второму чтению законопроектов депутаты предложили внести в них положения, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы. Также депутаты предложили выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.
По мнению Володина, ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы Запада против России. Некоторые решения суда прямо противоречили Конституции РФ, например, требование признать однополые браки. «Мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул он.
В середине марта Россия объявила о выходе из Совета Европы, а 16 сентября страна выйдет из Конвенции по защите прав человека. ЕСПЧ решил рассматривать заявления против России по нарушению конвенции, которые будут поданы до этой даты.
В мае группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок, в которых предлагается отказаться исполнять решения ЕСПЧ, которые были приняты после 16 марта. В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит предусмотреть сроки, в которые в России могут подлежать исполнению постановления ЕСПЧ, и уточнить положения, касающиеся возможности пересмотра на основании таких постановлений судебных актов, принятых судами.