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Володин назвал сроки принятия законов по неисполнению решений ЕСПЧ

Ведомости

Госдума планирует принять федеральные законы о неисполнении решений Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) на этой неделе, сообщил 6 июня спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ко второму чтению законопроектов депутаты предложили внести в них положения, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы. Также депутаты предложили выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.

По мнению Володина, ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы Запада против России. Некоторые решения суда прямо противоречили Конституции РФ, например, требование признать однополые браки. «Мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул он.

В середине марта Россия объявила о выходе из Совета Европы, а 16 сентября страна выйдет из Конвенции по защите прав человека. ЕСПЧ решил рассматривать заявления против России по нарушению конвенции, которые будут поданы до этой даты.

В мае группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок, в которых предлагается отказаться исполнять решения ЕСПЧ, которые были приняты после 16 марта. В пояснительной записке говорится, что законопроект позволит предусмотреть сроки, в которые в России могут подлежать исполнению постановления ЕСПЧ, и уточнить положения, касающиеся возможности пересмотра на основании таких постановлений судебных актов, принятых судами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных