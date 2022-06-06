Володин назвал сроки принятия законов по неисполнению решений ЕСПЧ

Он рассказал, что ко второму чтению законопроектов депутаты предложили внести в них положения, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия подала заявление о выходе из Совета Европы. Также депутаты предложили выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.