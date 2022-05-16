В Госдуму внесли законопроект о невыполнении принятых после 16 марта постановлений ЕСПЧ

Поправки затронут несколько законов, из которых будет исключено упоминание ЕСПЧ – из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ и др.