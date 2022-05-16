В Госдуму внесли законопроект о невыполнении принятых после 16 марта постановлений ЕСПЧ
Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в России не будут подлежать исполнению постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 г. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Поправки затронут несколько законов, из которых будет исключено упоминание ЕСПЧ – из «Закона о прокуратуре», закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Кодекса административного судопроизводства, УИК РФ и др.
В пояснительной записке сказано, что законопроект позволит предусмотреть сроки, в которые в России могут подлежать исполнению постановления ЕСПЧ и уточнить положения, касающиеся возможности пересмотра на основании таких постановлений судебных актов, принятых судами.
Уточняется, что Генпрокуратура будет осуществлять выплаты денежных компенсаций заявителям до 1 января 2023 г. по постановлениям, принятым до 16 марта.
«Необходимость внесения таких изменений сводится к следующим обстоятельствам, которые имели место при прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы», – уточняется в пояснительной записке.
По мнению авторов, при прекращении членства России, «соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы».
Из-за спецоперации на Украине комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение исключить Россию из организации. Российские официальные лица подчеркивали, что страна сама вышла из СЕ, что также подразумевает выход из ЕСПЧ. С 16 сентября Россия также перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека.