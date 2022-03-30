Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ на просторах СНГ

Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ на просторах СНГПутин поручал обсудить идею альтернативного наднационального суда еще в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать суд по правам человека в рамках Содружества независимых государств (СНГ), который стал бы для россиян заменой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Мне кажется, что это было бы более правильно. Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права», – цитирует «Интерфакс» слова Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Казахстане.
Россия в марте начала процесс выхода из Совета Европы, в связи с чем с 16 сентября ЕСПЧ не будет принимать жалобы россиян. Матвиенко заявила, что ЕСПЧ в отношении РФ «принимал политизированные решения, ни на чем не основанные», а вот суд СНГ, уверена она, будет «неполитизированный, объективный и будет помогать в защите прав человека, в решении гуманитарных вопросов». «Сейчас идет согласование положения о таком суде. Мы бы просили вас тоже поддержать эту идею», – сказала Матвиенко Гафаровой.
Это уже второе предложение найти альтернативу ЕСПЧ и создать наднациональный суд, куда могли бы обращаться россияне. 22 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека: наднациональный суд на базе ШОС, по ее мнению, «будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах – членах данного интеграционного сообщества».
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев напомнил «Ведомостям», что поручение обсудить возможность создания подобного суда еще в 2020 г. давал президент Владимир Путин. Идею создать собственный суд на встрече с президентом высказал член совета Евгений Мысловский. Путин назвал инициативу правильной, но отметил, что она требует проработки, поскольку подобные учреждения требуют финансирования и определенных изменений в системе. «Был проведен целый ряд обсуждений с участием правозащитников, адвокатов, правоведов, и тогда не нашлось убедительных аргументов в пользу того, что такой суд надо создавать. Сейчас ситуация изменилась, и не исключено, что к обсуждению этого вопроса мы вернемся», – сказал Фадеев.
Адвокат Ольга Гнездилова предположила, что суд по правам человека в странах СНГ будет действовать, опираясь на Минскую конвенцию о правах и основных свободах человека 1995 г. (Конвенция СНГ): «Этот документ частично повторяет положения Европейской конвенции о правах человека, хотя там есть смертная казнь и другие положения, которые уже пересмотрены в Конституции России». При этом решения комиссии, которая действует при Минской конвенции, носят рекомендательный характер, а их исполнение зависит от воли соответствующего государства, добавила Гнездилова: «И здесь механизм очень похож на работу комитетов ООН – туда могут жаловаться россияне, но решения носят также рекомендательный характер». Она также отметила, что в Минской конвенции нет никаких упоминаний о возможности компенсации морального и материального вреда и ущерба в отличие от ЕСПЧ.
Специализирующаяся на подаче обращений в Европейский суд по правам человека адвокат Марина Агальцова отметила, что говорить о соблюдении прав человека в странах СНГ можно «с сарказмом». Она предположила, что эта инициатива не будет претворена в жизнь и аналог ЕСПЧ в странах содружества создать вряд ли удастся. Но инициативы по созданию таких судов говорят о том, что в России «прочно отказываются от того, чтобы когда-либо вернуться в ЕСПЧ», полагает она. По сути, предпринимаются «попытки создать с нуля то, что уже проработало с 1950-х гг.», считает адвокат Мари Давтян. Доктор юридических наук Илья Шаблинский отметил, что наднациональный суд по правам необходим, «пусть даже СНГ», хотя многие страны оттуда вышли или приостановили в нем участие.