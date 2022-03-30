Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ на просторах СНГ

Адвокат Ольга Гнездилова предположила, что суд по правам человека в странах СНГ будет действовать, опираясь на Минскую конвенцию о правах и основных свободах человека 1995 г. (Конвенция СНГ): «Этот документ частично повторяет положения Европейской конвенции о правах человека, хотя там есть смертная казнь и другие положения, которые уже пересмотрены в Конституции России». При этом решения комиссии, которая действует при Минской конвенции, носят рекомендательный характер, а их исполнение зависит от воли соответствующего государства, добавила Гнездилова: «И здесь механизм очень похож на работу комитетов ООН – туда могут жаловаться россияне, но решения носят также рекомендательный характер». Она также отметила, что в Минской конвенции нет никаких упоминаний о возможности компенсации морального и материального вреда и ущерба в отличие от ЕСПЧ.