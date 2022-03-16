Россия стала первой исключенной из Совета Европы страной

Россия стала первой исключенной из Совета Европы странойОна была членом организации 26 лет
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы (СЕ). Это произошло в соответствии с Уставом СЕ, по которому в «определенных ситуациях» КМСЕ может распорядиться о прекращении членства страны в организации.
Заседание КМСЕ состоялось на день раньше назначенной даты – накануне планировалось, что решение по ситуации с Россией будет принято 17 марта. В опубликованном сегодня решении Комитет министров Совета Европы указал, что действия России в отношении Украины представляют серьезное нарушение Россией ст. 3 Устава. Там говорится, в частности, что члены СЕ должны признавать принцип верховенства права и стремиться к большему единству для содействия экономическому и социальному прогрессу.
Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы. 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович–Бурич было вручено письмо с соответствующим уведомлением от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Таким образом должен был запуститься выход России из состава Совета Европы по процедуре, предусмотренной ст. 7 Устава. Это бы означало, что Россия должна была оставаться членом организации до конца финансового года, то есть до 1 января 2023 г. Это давало бы россиянам право на протяжении всего этого времени подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушения Конвенции о защите прав и основных свобод до этой даты.
Теперь, из–за немедленного исключения России из институтов СЕ, ЕСПЧ будет полномочен рассматривать жалобы россиян на нарушения конвенции, совершенные до 15 марта включительно. Также ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, сейчас их около 17 000. В 2021 г. 21% из 44 257 обращений в Страсбург были направлены из России.
Одновременно с прекращением членства в Совете Европы Россия перестает быть участником конвенции и перестает быть членом организаций и договоров, которые открыты только для ее членов. Помимо Конвенции о защите прав и основных свобод среди них, например, Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при СЕ) и Конгресс региональных и местных властей.
Россия была членом старейшей на континенте межправительственной организации, существующей с 1949 г., на протяжении 26 лет. Страна стала членом СЕ в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод. Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.), и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве. Теперь в Совете Европы осталось 46 государств.
В 1997 г. Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь, – это было одним из условий включения страны в СЕ.
Несмотря на то что он так и не был ратифицирован, мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом (КС) России. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 2 марта заверял, что мораторий на смертную казнь в России не связан с пребыванием России в Совете Европы. Председатель КС Валерий Зорькин в выпущенной осенью 2021 г. книге также выражал надежду, что начатый Россией отказ от смертной казни пройдет для страны успешно.
Иную позицию 26 февраля заявлял заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети он написал, что приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ – это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране». Под такими институтами он имел в виду смертную казнь, «которая, кстати, активно применяется в США и Китае», написал Медведев.
Россия стала первой страной Совета Европы, которую исключил КМСЕ. До этого организацию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции на нарушение прав человека в стране. Спустя пять лет Греция вновь ратифицировала конвенцию и вернулась в состав организации.