Россия стала первой исключенной из Совета Европы страной

Россия была членом старейшей на континенте межправительственной организации, существующей с 1949 г., на протяжении 26 лет. Страна стала членом СЕ в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод. Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.), и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве. Теперь в Совете Европы осталось 46 государств.