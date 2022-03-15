Россия официально начала процедуру выхода из Совета Европы

Россия официально начала процедуру выхода из Совета ЕвропыПисьмо главы МИДа Лаврова вручили генсекретарю организации, не дожидаясь исключения Комитетом министров
Письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы (СЕ) вручено 15 марта генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом сообщил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Мы вышли уже сегодня (т. е. 15 марта. – «Ведомости»). Сами. Ежегодный взнос не платим в связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну. Отношения закончены», – заявил «Ведомостям» Толстой.
В пресс-службе Совета Европы «Ведомостям» подтвердили получение письма от Лаврова. Постпред России при СЕ Иван Солтановский говорил 3 марта, что Россия не делала взнос в бюджет организации за 2022 г. (цитата по ТАСС). Он же отмечал, что у Совета Европы пять основных плательщиков – Великобритания, Германия, Италия, Россия и Франция, которые «имели свой особый голос при обсуждении бюджета, программ сотрудничества и имели как бы дополнительный политический вес».
В этот же день, 15 марта, в Страсбурге проходило заседание ПАСЕ, на котором обсуждалась возможность исключения России из СЕ в связи с военной спецоперацией на Украине. По мнению организации, это является нарушением Москвой устава СЕ и «противоречит обязательствам», которые взяла на себя Россия при вступлении в организацию. На момент сдачи номера в печать решение ПАСЕ еще не было принято.
Заключение ПАСЕ носит рекомендательный характер, окончательное решение должен принимать Комитет министров СЕ, его заседание назначено на 17 марта.
Толстой заявил «Ведомостям», что решение о выходе из Совета Европы было принято «в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности». «Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», – заявил он.
В пресс-службе МИДа сообщили журналистам, что Россия выходит из Совета Европы в связи с «дискриминационным решением» организации о приостановке представительства России в КМСЕ и ПАСЕ 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации на Украине. Первым из российских политиков на фоне санкций, которые были объявлены после начала военной спецоперации на Украине, о возможности выхода из СЕ 26 февраля заявил экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Для официального выхода из СЕ нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. Толстой сообщил, что Россия будет денонсировать ее в ближайшее время. Но даже в случае оперативной денонсации конвенции Россия формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 г., когда завершится финансовый год. А вот Комитет министров может принять решение о более раннем сроке, соответствующее решение, вероятно, и будет принято 17 марта.
Процедура выхода из СЕ в любом случае не будет быстрой, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Политическое решение принято, но остается и юридическая составляющая, напомнил сенатор. «Для денонсации договоров требуется довольно большой пакет документов. Рассмотрение вопроса КМСЕ тоже небыстрое», – сказал он. Но в данном вопросе «неуместно устраивать гонки», подчеркнул он.
Когда Россия выйдет из Совета Европы, не будет доступа к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Но, судя по повестке заседания ПАСЕ 15 марта и документам к ней, исполнение Россией решений ЕСПЧ считается в Европе неэффективным и, значит, «потеря невелика», обращает внимание адвокат Павел Чиков. Пока ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, их около 15 000.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 2 марта заверял, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с пребыванием России в Совете Европы. В МИДе тоже говорят, что выход России из СЕ не повлияет на права и свободы российских граждан. «В Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека», – заявили в МИДе.
Долгое пребывание в СЕ принесло пользу, говорит Башкин: «Опираясь на ценности, которые мы разделяем, мы успели усовершенствовать свое законодательство <...> Но несмотря на прекрасные уставные документы, прекрасный текст Конвенции о правах человека, деятельность СЕ ушла сегодня далеко в сторону от заявленных принципов».
Россия, как видно из ее сегодняшнего решения, больше не собирается ассоциироваться с тем наборов критериев и ценностей, которые предписывает выполнять Совет Европы, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Теперь ключевой институциональной связью России с европейским правовым пространством остается ОБСЕ: «В этой организации Москва заинтересована больше, так как она в первую очередь касается вопроса безопасности, более беспокоящего российскую сторону, хотя на фоне текущих тенденций нельзя исключать, что в итоге Россия покинет и эту институцию».