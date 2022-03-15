Россия официально начала процедуру выхода из Совета Европы

Для официального выхода из СЕ нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. Толстой сообщил, что Россия будет денонсировать ее в ближайшее время. Но даже в случае оперативной денонсации конвенции Россия формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 г., когда завершится финансовый год. А вот Комитет министров может принять решение о более раннем сроке, соответствующее решение, вероятно, и будет принято 17 марта.