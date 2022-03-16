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Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации

Ведомости

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта, следует из заявления пресс-службы организации. 

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — говорится в заявлении. 

16 марта Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала КМСЕ исключить Россию из ее рядов. Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны — участницы организации». ПАСЕ также также проголосовала за исключение России из Совета Европы. За заключение с таким призывом проголосовали 216 депутатов, против – никто, воздержались – трое.

В структуру Совета Европы входят КМСЕ, ПАСЕ и Европейский суд по правам человека. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в КМСЕ (на этом уровне контактируют правительства стран – участниц организации) и ПАСЕ. Решение КМСЕ было принято на фоне военной спецоперации России на территории Украины, начавшейся 24 февраля. 

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, при выходе из Совета Европы России придется денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила уведомление от России о выходе из организации.

В МИДе заявили, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении ведомства.

Ранее по теме: ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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