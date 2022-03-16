ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

В заключении ПАСЕ отмечается, что ассамблея «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины», выражает солидарность с Украиной и ее народом и считает, что спецоперация России нарушает устав ООН, противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы. Также Россия нарушила ст. 3 Устава Совета Европы и обязательства, которые взяла на себя, став членом организации.