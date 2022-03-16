ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за предложение исключить Россию из европейской правозащитной организации. За заключение с таким призывом проголосовали 216 депутатов, против – никто, воздержались – трое.
«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в документе.
В заключении ПАСЕ отмечается, что ассамблея «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины», выражает солидарность с Украиной и ее народом и считает, что спецоперация России нарушает устав ООН, противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы. Также Россия нарушила ст. 3 Устава Совета Европы и обязательства, которые взяла на себя, став членом организации.
ПАСЕ призвала Россию прекратить военные действия против Украины и немедленно вывести войска с ее территории, воздерживаться от нападений на мирное население и обеспечить гуманитарные коридоры для его эвакуации. Также ассамблея рекомендовала своему бюро приостановить отношения ПАСЕ с Белоруссией из-за ее участия в конфликте.
Накануне вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, при выходе из Совета Европы России придется денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. Генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила уведомление от России о выходе из организации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что страна не участвует в конфликте на Украине. По его словам, средства ПВО Белоруссии защищают российских военных от «удара в спину».