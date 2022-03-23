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Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября

Ведомости

Российская Федерация 16 сентября перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такое решение было принято после выхода России из Совета Европы.

В резолюции ЕСПЧ говорится, что суд будет рассматривать заявления против РФ по нарушению Конвенции, если они были поданы до 16 сентября. Также суд отменил приостановку рассмотрения исков против России, которая была введена 16 марта. 

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, при выходе из Совета Европы России придется денонсировать европейскую Конвенцию по правам человека.

Для официального выхода из СЕ нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных