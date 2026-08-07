У долговых консультантов появились единые правила работы с должниками

В России появятся общие подходы и правила деятельности долговых консультантов для граждан-должников – соответствующий меморандум разработало банковское сообщество совместно с представителями рынка долгового консультирования при участии Ассоциации банков России (АБР), Центробанка и ФАС. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с обсуждением документа, и подтвердили представители ЦБ, АБР, ВТБ А1 и генеральный директор Национальной службы списания долгов (НССД) Ольга Хакимова. Документ в последней редакции также есть в распоряжении «Ведомостей».