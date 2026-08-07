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Главная / Финансы /

У долговых консультантов появились единые правила работы с должниками

Меморандум сделает эти услуги более понятными для граждан и поможет бороться с недобросовестными раздолжнителями
Наталья Заруцкая
Меморандум для долговых консультантов призван снизить практики недобросовестных раздолжнителей
Меморандум для долговых консультантов призван снизить практики недобросовестных раздолжнителей / Андрей Гордеев / Ведомости

В России появятся общие подходы и правила деятельности долговых консультантов для граждан-должников – соответствующий меморандум разработало банковское сообщество совместно с представителями рынка долгового консультирования при участии Ассоциации банков России (АБР), Центробанка и ФАС. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с обсуждением документа, и подтвердили представители ЦБ, АБР, ВТБ А1 и генеральный директор Национальной службы списания долгов (НССД) Ольга Хакимова. Документ в последней редакции также есть в распоряжении «Ведомостей».

Меморандум – первый шаг к формированию правил работы долговых консультантов, чтобы сделать этот рынок более понятным и прозрачным для граждан, говорит представитель ЦБ. Следующим этапом станет разработка законодательного регулирования долгового консультирования, в том числе с учетом практики применения меморандума.

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