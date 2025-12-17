Сергей Шаргунов может закончить парламентскую карьеру в 2026 году

Шаргунов также был членом партии «Родина», а после ее слияния с Российской партией пенсионеров и Российской партией жизни в 2006 г. – «Справедливой России» (СР). В сентябре 2007 г. его включали в первую тройку партии следом за Сергеем Мироновым и Светланой Горячевой накануне выборов в Госдуму, но уже в октябре его лишили этого места, и партия осталась с двумя кандидатами в общефедеральной части списка. По словам тогдашнего секретаря президиума СР Александра Бабакова, Шаргунов «не справился с ответственностью, возложенной на него партией». Как писал «Коммерсантъ», писателя обвинили в «неуважительном отношении к президенту», которое он демонстрировал на оппозиционных митингах.