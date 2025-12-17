Сергей Шаргунов может закончить парламентскую карьеру в 2026 году

Сергей Шаргунов может закончить парламентскую карьеру в 2026 годуВозможно, такое решение спровоцировано его усталостью от публичной политики
Политик и писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, скорее всего, не станет переизбираться в новый созыв в сентябре 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к КПРФ. Есть большая вероятность, что Шаргунов может не пойти в Госдуму либо его не выдвинут от партии, уточнил один из них. Окончательное решение будет принято ближе к выборам и многое будет зависеть от желания самого политика, отметил собеседник «Ведомостей». Другой источник объясняет возможный отказ от выдвижения усталостью депутата от парламентской деятельности по разным причинам.
Шаргунов не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Сама жизнь покажет. Сами понимаете, даже если я и не собираюсь [переизбираться], то это, наверное, не самое правильное – выступать сейчас с какими-то декларациями», – сказал он «Ведомостям».
По словам депутата, в декабре говорить о планах на сентябрь не имеет смысла. «Я занимаюсь прежде всего литературой», – подчеркнул он.
В Госдуме 45-летний Шаргунов занимает пост первого заместителя председателя комитета по культуре. Он дважды избирался в Госдуму – в 2016 и 2021 гг. В 2016 г. возглавлял региональную группу КПРФ, объединяющую Республику Алтай, Бурятию, Туву и Алтайский край, а в 2021 г. прошел в нижнюю палату уже в общефедеральной части списка.
Шаргунов – известный писатель. Он является лауреатом национальной премии «Большая книга», премии правительства РФ в области культуры, независимой премии «Дебют» (за повесть «Малыш наказан», 2001 г.). С 2019 г. главный редактор журнала «Юность». Его семья также связана со сферой культуры. Первая жена – писательница и сценарист Анна Козлова, вторая – филолог Анастасия Толстая, прапраправнучка писателя Льва Толстого. Отец последней Владимир Толстой с 2012 г. был советником президента Владимира Путина по вопросам культуры, но в 2024 г. лишился этой должности.
Как депутат Госдумы Шаргунов запомнился, в частности, своими правозащитными инициативами. Едва избравшись в сентябре 2016 г., он добился принятия палатой заявления о судебном разбирательстве более чем над 60 гражданами бывшего СССР по так называемому делу 13 января о событиях в Литве 1991 г. Госдума охарактеризовала проходивший в Вильнюсском окружном суде процесс как «судилище», имеющее политический характер. Депутат также регулярно выступал с заявлениями в защиту русских в Прибалтике и на Украине.
В 2019 г. Шаргунов внес законопроект о декриминализации ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Инициатива была возвращена депутату профильным комитетом еще до первого чтения.
В феврале 2020 г. политик вносил в Госдуму проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предлагал, в частности, прекратить производство по делам участников массовых протестов, прошедших в Москве летом 2019 г., и освободить от наказания уже осужденных в связи с ними. Спустя месяц член фракции КПРФ отозвал свой проект в связи с подготовкой его в новой редакции. Амнистия в 2020 г. не объявлялась.
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов сообщил «Ведомостям», что не знает о планах Шаргунова, но назвал его «уникальным и талантливым» человеком. Он напомнил, что депутат связан с компартией с 1990-х. Во время учебы в Московском государственном университете Шаргунов был помощником депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Астраханкиной, работал в парламентской комиссии по расследованию событий сентября – октября 1993 г., которую она возглавляла.
Позже, уже в начале 2000-х, он работал в «Новой газете» и был помощником депутата Госдумы от партии «Яблоко» журналиста-расследователя Юрия Щекочихина. Затем работал редактором «Свободной прессы» вместе с Захаром Прилепиным, сотрудничал с «Эхом Москвы», телеканалом «Звезда» и др.
Шаргунов также был членом партии «Родина», а после ее слияния с Российской партией пенсионеров и Российской партией жизни в 2006 г. – «Справедливой России» (СР). В сентябре 2007 г. его включали в первую тройку партии следом за Сергеем Мироновым и Светланой Горячевой накануне выборов в Госдуму, но уже в октябре его лишили этого места, и партия осталась с двумя кандидатами в общефедеральной части списка. По словам тогдашнего секретаря президиума СР Александра Бабакова, Шаргунов «не справился с ответственностью, возложенной на него партией». Как писал «Коммерсантъ», писателя обвинили в «неуважительном отношении к президенту», которое он демонстрировал на оппозиционных митингах.
Обухов также рассказал, что в КПРФ помнят и о позиции отца депутата, протоиерея Александра Шаргунова, который осудил разгон Верховного совета РФ в 1993 г. «Если он решит оставить политическую деятельность, это будет потеря. Яркая политическая и культурная фигура», – сказал коммунист.
Шаргунов «явно потерялся» после начала спецоперации и «ушел на дно», отмечает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Думаю, у него просто настрой такой. Человек тихо, незаметно отбыл большую часть своего думского срока», – сказал он «Ведомостям».