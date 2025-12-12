ЕР передаст мандат Вороновского в Госдуме краснодарскому депутату Горюханову

Горюханов избирался в Госдуму в 2021 г. в той же региональной группе, что и Вороновский, занимал в списке 10-ю строчку. Политику 35 лет, он является заместителем руководителя Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) и сопредседателем ОНФ в Краснодарском крае. В ОНФ занимается в том числе проектами для школьников, например, «Школой безопасности маленьких пассажиров». Принимал участие в организации штаба взаимопомощи «Мы вместе» во время пандемии.