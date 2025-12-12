Газета
Главная / Политика /

ЕР передаст мандат Вороновского в Госдуме краснодарскому депутату Горюханову

Он работает в ОНФ и стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика»
Евгений Мездриков
Единая Россия
Единая Россия

Генсовет «Единой России» (ЕР) предложит Центризбиркому передать мандат экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского члену заксобрания Краснодарского края Валерию Горюханову. Его кандидатуру предложил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Решение принято на заседании 12 декабря.

Горюханов избирался в Госдуму в 2021 г. в той же региональной группе, что и Вороновский, занимал в списке 10-ю строчку. Политику 35 лет, он является заместителем руководителя Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) и сопредседателем ОНФ в Краснодарском крае. В ОНФ занимается в том числе проектами для школьников, например, «Школой безопасности маленьких пассажиров». Принимал участие в организации штаба взаимопомощи «Мы вместе» во время пандемии.

Кроме того, депутат организует доставку гуманитарной помощи на новые территории. Якушев на заседании генсовета отметил как его проекты для школьников и их родителей, так и помощь «ребятам на передовой».

Бывшего депутата Госдумы Вороновского отправили в СИЗО до 11 января

Общество

Горюханов окончил Кубанский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», а затем НИУ «Высшая школа экономики» по направлению подготовки «юриспруденция» и аспирантуру в Финансовом университете при правительстве РФ. В заксобрании Краснодарского края он входит в состав комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики, член фракции ЕР.

В 2025 г. Горюханов стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика». Его наставником был заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

По словам политика, в случае решения Центризбиркома о передаче ему мандата в Госдуме он продолжит заниматься «той же повесткой», что и в ОНФ – вопросами социальной и транспортной инфраструктуры. «Это в том числе общественный контроль строительства соцобъектов, организации школьного питания. И как сопредседателю ОНФ Кубани, конечно, мне важны проблемы региона», – сказал он «Ведомостям».

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

Политика / Власть

Горюханов отметил, что в первую очередь «с новым статусом и с новыми возможностями» занялся бы проблемами Сочинского нацпарка. О недостатках в его работе, в частности, о «серых» схемах в сфере туризма руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал президенту Владимиру Путину в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского 2 декабря. Уже на следующий день Басманный суд Москвы арестовал его до 11 января 2026 г. Экс-депутата обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

До избрания в Госдуму Вороновский занимал должность замглавы администрации Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Вторая квартира в Краснодаре была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма взяток, по словам источника «Ведомостей», составляет 25 млн руб.

Читайте также:Как Госдума лишила неприкосновенности второго единоросса в своей истории
