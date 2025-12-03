Газета
Общество

Депутата Вороновского отправили в СИЗО до 11 января

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал депутата от фракции «Единая Россия» Анатолия Вороновского на один месяц и девять дней – до 11 января 2026 г. – по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы. 

11 ноября Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела против него. Утвержденное постановление было направлено генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, который 31 октября обратился к Госдуме с запросом о снятии депутатской неприкосновенности с Вороновского. 2 декабря нижняя палата приняла решение о досрочном прекращении полномочий Вороновского.

Вороновский занимал должность замглавы администрации Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Вторая квартира в Краснодаре была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма взяток, по словам источника «Ведомостей», составляет 25 млн руб.

