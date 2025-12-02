Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Анатолия Вороновского. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
11 ноября Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), писали «Ведомости» со ссылкой на источник в нижней палате. Вступившее в силу постановление будет направлено генпрокурору Александру Гуцану, который 31 октября внес в нижнюю палату парламента представление о согласии на лишение депутата неприкосновенности.
Вороновский занимал должность замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он якобы получил от некоей коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на свою мать. Еще одна якобы полученная им квартира в Краснодаре была оформлена на сына. Компания также якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе, сообщил «Ведомостям» один из собеседников в Госдуме, пересказывая выступление генпрокурора на пленарном заседании. По словам источника, общая сумма взяток оценивается в 25 млн руб.