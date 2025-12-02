Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

Вороновский занимал должность замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он якобы получил от некоей коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на свою мать. Еще одна якобы полученная им квартира в Краснодаре была оформлена на сына. Компания также якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе, сообщил «Ведомостям» один из собеседников в Госдуме, пересказывая выступление генпрокурора на пленарном заседании. По словам источника, общая сумма взяток оценивается в 25 млн руб.