ГД дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вороновского

В должности вице-губернатора Вороновский курировал дорожное строительство. В этот период он якобы получил от некоей коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на свою мать. Еще одна якобы полученная им квартира в Краснодаре была оформлена на сына. Фирма также якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Об этом «Ведомостям» сказал один из собеседников в Госдуме, пересказывая выступление генпрокурора на пленарном заседании. Общая сумма взяток оценивается в 25 млн руб., сказал источник.