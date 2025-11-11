ГД дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вороновского

ГД дала согласие на лишение неприкосновенности депутата ВороновскогоПарламентарий стал фигурантом уголовного дела о взятке
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции «Единой России» Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в нижней палате.
Соответствующее постановление вступило в силу и будет направлено генпрокурору Александру Гуцану, который 31 октября внес в нижнюю палату парламента представление о согласии на лишение депутата неприкосновенности. Этот вопрос был первым в повестке дня пленарного заседания Думы и рассматривался в закрытом режиме.
Вороновский, представляющий в Госдуме Краснодарский край, является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
В должности вице-губернатора Вороновский курировал дорожное строительство. В этот период он якобы получил от некоей коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на свою мать. Еще одна якобы полученная им квартира в Краснодаре была оформлена на сына. Фирма также якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Об этом «Ведомостям» сказал один из собеседников в Госдуме, пересказывая выступление генпрокурора на пленарном заседании. Общая сумма взяток оценивается в 25 млн руб., сказал источник.