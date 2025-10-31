Перед кампанией в Госдуму можно ждать регулирования ИИ

Перед кампанией в Госдуму можно ждать регулирования ИИНейросети становятся все популярнее в агитациях кандидатов и партий
Использование искусственного интеллекта (ИИ) на выборах в Госдуму повлияет на отношение государства к нейросетям. Об этом говорится во втором докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Кибер-айсберг : приближение угрозы». С ним ознакомились «Ведомости».
Прошедшая кампания 2025 г. выявила правовые лакуны для применения ИИ, поэтому в ближайшее время могут появиться нормы его использования, в том числе и на выборах. Причем нужно будет учитывать национальную принадлежность нейросетей, приоритет будет у российских решений. По сути же, происходит системное внедрение ИИ в политические технологии.
«Кандидаты стремятся показать себя не просто «открытыми к инновациям», а встроенными в глобальный технологический контекст. Если в 2021–2023 гг. главным знаком прогрессивности был Telegram-канал и активность в соцсетях, то в 2025 г. таким символом стало использование нейросетей, а лучше – собственный или партийный проект на базе ИИ», – говорится в докладе.
В ЦИК настороженно относятся к применению ИИ, говорится в докладе, в частности, оцениваются риски создания дипфейков и искажения информационного пространства. При этом в ЦИК продолжают оптимистично относиться к перспективам использования ИИ для верификации документов. Поэтому к выборам в Госдуму можно ожидать, что ЦИК сохранит баланс – инструментальное использование ИИ с купированием возможных рисков.
К примеру, обсуждается введение «водяных знаков» для синтетических изображений и текста, чтобы предотвращать манипуляции. Для производителей контента это репетиционные и юридические риски, поскольку любой ролик или баннер, созданный с помощью нейросети, может быть подвергнут проверке. Здесь решающую роль будут играть новые нормативные правила, которые с высокой вероятностью вступят в силу до выборов 2026 г., говорится в докладе.
Важно правовое описание феноменов, говорит научный руководитель ЦПК Алексей Чеснаков, – что такое вообще нейросеть, что такое дипфейк, что относить к контенту, который сгенерировала нейросеть, а что – нет.
«В контексте выборов законодатели наверняка в первую очередь будут концентрироваться на рисках. Будут прописаны правила и регламенты использования ИИ в избирательных кампаниях, зафиксирована ответственность сторон, последствия за нарушения. Также с высокой вероятностью будут прописаны порядки маркировки контента, созданного с помощью ИИ», – полагает он.
Появляются новые нейросети вроде Sora 2, которые создают видео, сопоставимое с профессиональной съемкой, что уменьшает время создания роликов и их стоимость. Таким образом, качественные ролики могут себе позволить не только ресурсные партии и кандидаты, но и те, у кого более скромный бюджет. Причем на избирательных кампаниях будут работать ИИ-технологи – люди, которые умеют ставить задачу нейросетям, проверять результат и адаптировать контент под целевую аудиторию.
Главное, что наглядно продемонстрировал прошедший единый день голосования (ЕДГ), – это нехватка нормативно-правовой базы для регулирования использования ИИ, говорит Чеснаков: «Наиболее заметными стали кейсы с генерацией агитматериалов с использованием ИИ. Эти правовые лакуны, вероятно, будут закрываться». Также прошедший ЕДГ подтвердил прошлый прогноз ЦПК, что использование дорогих и сложных технологий целесообразно в высококонкурентных и ресурсных кампаниях, к которым региональные выборы относятся редко, говорит эксперт: «Именно поэтому к федеральной кампании 2026 г. мы ожидаем расширение практик использования нейросетей в предвыборный период».
Кандидаты и технологи используют ИИ для аналитики, в частности для сбора данных, подготовки программных документов, и применение этой функции почти не заметно, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кроме того, ИИ используют для создания агитационных материалов». Но к федеральным выборам обязательно будет вопрос регулирования использования нейросетей, подчеркивает Костин, – к примеру, сервисы, при помощи которых создается контент, в основном иностранные и платные. «Те, кто создает такой контент, могут столкнуться с исками оппонентов. Если на федеральных выборах таких исков будет много, то это может вызвать вопросы к чистоте и прозрачности процедуры. Именно поэтому к федеральной кампании, возможно, будет принято решение урегулировать использование ИИ в политической рекламе», – полагает эксперт.
Говорить о рисках использования ИИ на выборах в Госдуму возможно в том случае, если кандидаты оказываются в неравных условиях, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Но, скорее всего, примерно все штабы будут использовать ИИ. Так что риски использования нейросетей мне представляются преувеличенными – все находятся в равных стартовых условиях. Да, качество контента будет неодинаковым, но контент сегодня не главный инструмент в агитации партий и кандидатов на выборах».