Перед кампанией в Госдуму можно ждать регулирования ИИ

Кандидаты и технологи используют ИИ для аналитики, в частности для сбора данных, подготовки программных документов, и применение этой функции почти не заметно, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кроме того, ИИ используют для создания агитационных материалов». Но к федеральным выборам обязательно будет вопрос регулирования использования нейросетей, подчеркивает Костин, – к примеру, сервисы, при помощи которых создается контент, в основном иностранные и платные. «Те, кто создает такой контент, могут столкнуться с исками оппонентов. Если на федеральных выборах таких исков будет много, то это может вызвать вопросы к чистоте и прозрачности процедуры. Именно поэтому к федеральной кампании, возможно, будет принято решение урегулировать использование ИИ в политической рекламе», – полагает эксперт.