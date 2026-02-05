ВС признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в агитации

В 2023 г. КС встал на сторону коммунистов и постановил, что нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. В 2024 г., снова в ходе рассмотрения жалобы оренбургского обкома, КС обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию.