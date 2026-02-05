ВС признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в агитации

ВС признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в агитацииТакое решение значительно ограничивает потенциал нейросетей в подготовке предвыборных материалов
Верховный суд (ВС) признал незаконным использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов, узнали «Ведомости». 4 февраля он оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
В партии считают такое решение ВС проявлением «негласного административного барьера», заявил «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. По его мнению, пока не будет принято какое-то «твердое решение» касательно использования ИИ в разных сферах, такие вопросы «судебная система будет подвешивать».
Впрочем, несмотря на отказ, после получения мотивировочной части решения КПРФ намерено обжаловать его в Конституционном суде (КС), подчеркнул Обухов. Он напомнил, что у партии уже есть успешные кейсы по обжалованию там решений: например, оренбургское отделение выигрывало дважды.
В 2023 г. КС встал на сторону коммунистов и постановил, что нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. В 2024 г., снова в ходе рассмотрения жалобы оренбургского обкома, КС обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию.
В борьбе за нейроагитацию
Челябинское отделение КПРФ на выборах в заксобрание в 2025 г. подготовило агитационные листовки в стилистике советского плаката с надписью «Нам важен каждый», на которых изображены семейная пара с маленькой дочкой и идущий рядом с ними пожилой мужчина. Тираж составил 1658 шт. 22 августа региональный избирком запретил созданную нейросетью листовку, мотивировав это тем, что КПРФ якобы нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц».
Кроме того, обратил внимание облизбирком, на листовке изображен ребенок, что также нарушает закон.
Комиссия ссылалась на постановление пленума ВС, который признал нарушением использование изображения любого постороннего лица, в том числе созданного «с использованием компьютерных технологий».
Коммунисты не согласились с решением региональной комиссии и обратились в областной суд с просьбой оспорить решение, принятое избиркомом. В результате 10 сентября Челябинский областной суд признал его противоречащим закону.
Но на этом юридические разбирательства не закончились. При рассмотрении спора челябинского обкома КПРФ и избиркома 8 октября Второй апелляционный суд пришел к выводу, что использование в предвыборной агитации изображений людей, созданных при помощи ИИ, все-таки противоречит закону.
Суд широко истолковал понятие «физическое лицо» и допустил признание типизированных, созданных ИИ образов людьми. «Суд не разграничил юридическое понятие «физическое лицо» – участника гражданских/правовых отношений и «образ человека» как типового художественного элемента агитационной продукции», – отмечается в жалобе КПРФ (есть у «Ведомостей»).
В КПРФ направили кассационную жалобу в ВС. «На всех этапах создания макета применялись требования к полной нейтрализации идентифицирующих признаков любых лиц, использованы современные методы компьютерной графики, нейросетевой генерации, многократное тестирование уникальности с помощью сервисов обратного поиска», – отмечается в тексте документа.
Процесс генерации изображений предусматривал, что каждый̆ персонаж, размещенный на макете листовки, не имеет сходства с реально существующими людьми, ИИ специально обучался на архетипах, а не на персональных данных, подчеркивают челябинские коммунисты.
Более того, все отдельные графические элементы были доработаны вручную для устранения признаков идентификации, где удалялись любые отличительные черты или детали, способные намекать на определенную личность. Коммунисты также обращают внимание на отсутствие реалистичных черт у персонажей, что впоследствии было подтверждено экспертным заключением: «У ребенка на листовке шесть пальцев на руке, у женщины – стилизованные контуры, не присущие человеку».
«Невозможность использовать любые иллюстративные или графические материалы, даже не обладающие чертами конкретного человека, подрывает саму концепцию агитации», – убеждены заявители.
Что о решении ВС говорят эксперты
Такое решение ВС можно считать эпохальным, поскольку оно становится препятствием для использования любых изображений людей в агитматериалах, заявил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Дело в том, что генерация изображений людей с помощью ИИ не является фотографическим изображением конкретного физического лица, отметил он. По сути, такие картинки – это те же самые рисунки, которые ранее использовались в агитации.
С ВС можно согласиться только в части, касающейся изображения ребенка, ведь детей, подчеркивает Митин, действительно нельзя использовать в агитации.
Запретительный характер судебных решений вселяет некоторый пессимизм в части использования нейросетей в агитации накануне большого цикла федеральных выборов в Госдуму, рассуждает электоральный эксперт Олег Захаров. Но ставя точку в споре о применении ИИ, ВС не способен полностью заблокировать его применение: контент все так же будет делаться с помощью нейросетей, но уже по договору с дизайнером, а изображения физических лиц, как и ранее, будут ретушировать и затемняться так, чтобы нельзя было различить лица.
«Теперь нейросетям просто будут заказывать безликий контент для агитации, но само использование нейросетей для агитации никуда не денется», – подчеркнул Захаров.
Как писали «Ведомости» 2 февраля, во внутриполитическом блоке администрации президента начали обсуждать возможность регулирования нейросетей перед предстоящей осенью кампании по выборам депутатов Госдумы. Поправки в избирательное законодательство могут быть внесены весной и коснуться использования ИИ в агитации, отмечали источники «Ведомостей».