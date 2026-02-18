Всегда за, но иногда против: депутаты Госдумы ставят рекорд по единодушию

Всегда за, но иногда против: депутаты Госдумы ставят рекорд по единодушиюВ VIII созыве представители всех фракций в 97,5% случаев голосуют за предложения по повестке, подсчитали «Ведомости»
Нынешний, VIII, созыв Госдумы к старту своей последней сессии (закончится в июле) оказался самым лояльным за всю историю нижней палаты парламента. Даже среди оппозиционных фракций депутаты лишь в 3,7% случаев выступали против предлагаемых решений, а в ходе 92,5% голосований поддерживали предложения из думской повестки. Это следует из открытых данных, которые изучили «Ведомости» (см. врез «Как мы считали»).
В ходе VII созыва (закончился в сентябре 2021 г., до начала спецоперации на Украине) оппозиция выступила против предлагаемых решений в 5,1% случаев. Самой условно «оппозиционной» партией оказалась КПРФ, депутаты которой в VIII созыве голосовали «против» в 5,3% случаев, а самой лояльной по этому показателю – ЛДПР (0,5%).
Новая дисциплина
«Те, кто болтает и не очень дисциплину соблюдает, на перевоспитание пойдете в правительство», – в шутку возмущался председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 8 ноября 2023 г. В нем тогда участвовал глава МЧС Александр Куренков, и Володин отметил, что некоторые депутаты болтают, слушают министра недостаточно внимательно.
С 2016 г. Володин взялся налаживать дисциплину в депутатском корпусе, началось ужесточение регламента. Активность в зале заседаний выросла, судя по тем параметрам, которые можно измерить. Если в ходе VII созыва 2016–2021 гг. депутаты в среднем приняли участие в 67% голосований, то в текущем VIII созыве – в 73%, подсчитали «Ведомости».
Сегодня все парламентские фракции демонстрируют высокие результаты посещаемости зала заседаний, говорит политолог Павел Склянчук. Во многом это связано с введенной с 2016 г. системой вычетов из зарплаты за прогулы без уважительной причины.
Аппараты фракций следят за тем, кто из депутатов прошел регистрацию в начале заседания, а в течение дня при необходимости отлучиться их при голосовании «страхуют» коллеги, утверждают собеседники на Охотном ряду. Одни депутаты голосуют за других, но это не значит, что их голосование – профанация, считает политолог Дмитрий Еловский.
Обычно те, кто не приходит на заседания, все равно поддерживают те или иные решения фракции. Так что принцип представительства не нарушается, добавляет он.
К началу февраля 2026 г. прошло 340 пленарных заседаний парламента VIII созыва, в ходе которых состоялось 15 121 голосование. Средний уровень явки на заседания был 92,5%. Лидерами стали депутаты от КПРФ (98,8%), у единороссов показатель чуть ниже (91,9%), а на последнем месте – справороссы (88%).
«В части дисциплины <...> любое отсутствие депутата должно быть обосновано», – говорит первый заместитель руководителя фракции СР в Госдуме Андрей Кузнецов, в обязанности которого входит в том числе руководство голосованием. «Преобладающим фактором [для явки], конечно, является партийная дисциплина», – сказал «Ведомостям» депутат Денис Парфенов (КПРФ).
Редкие пропуски заседаний депутатами бывают, когда есть срочная работа по линии правительства, например, или встречи с избирателями, которые нельзя отложить, говорит вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Но в целом «90% (89,6%. – «Ведомости») посещаемости заседаний – это нормальный рабочий показатель», уверен он.
В ходе VII созыва средняя явка составляла 93,4%. Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к фракции «Единой России», отсутствие депутатов зачастую связано с нахождением в зоне спецоперации.
Патриотическая позиция
«В числе добровольцев, которые сейчас находятся на передовой, есть и депутаты Государственной думы», – говорил президент в послании Федеральному собранию в феврале 2023 г. В 2022 г. в Донбассе сформировали подразделение БАРС «Каскад», основой которого стали законодатели, которые добровольно отправились на фронт в рамках частичной мобилизации. Командиром подразделения стал зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого братства» полковник Дмитрий Саблин (ЕР).
Отличник здравоохранения РФ депутат Бадма Башанкаев (ЕР) в октябре 2022 г. отправился в Донбасс проводить хирургические операции. В топ-10 отсутствовавших его нет. Как нет и главы комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова (ЕР), который служил в военном госпитале вблизи фронта, был награжден орденом Мужества, а в 2024 г. перешел на работу в правительство Республики Алтай. А член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов (ЕР) был ранен в Запорожской области в 2023 г.
Среди парламентариев-добровольцев также Сергей Сокол (теперь спикер заксобрания Хакасии), Олег Голиков (в топ-10 пропускавших заседания его нет), представитель Челябинской области Олег Колесников, экс-парламентарий от Краснодарского края Евгений Первышов (в ноябре 2024 г. был назначен врио главы Тамбовской области, а в 2025 г. избран губернатором), Виталий Милонов (все – ЕР). У последнего не было зафиксировано проблем с посещаемостью. Все подписывали контракт с Минобороны.
«Я был одним из тех депутатов, которых командировали на СВО», – сказал «Ведомостям» зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай (ЕР). Он объяснил пропуски нахождением на спецоперации в течение более полутора лет, отметив, что совмещать думскую работу и нахождение на фронте непросто. «Бывает, вызывают по комитетским делам. Тебе надо как-то на двух колесах туда-сюда успевать», – рассказал депутат.
Среди тех, кто пропускал заседания Госдумы во время своей работы депутатом, оказался также депутат от «Справедливой России», бывший совладелец и генеральный директор ООО «УК Макфа» Вадим Белоусов. В августе 2022 г. его заочно приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу по делу о взятке в 3 млрд руб. После вступления приговора в силу депутат лишился мандата, сумев тем не менее заранее бежать за границу.
А вот депутат Евгений Марченко лишился места во фракции ЕР за нарушение партийной дисциплины. В 2021 г. он единственный проголосовал против бюджета в знак протеста против того, что на встрече фракции с министром финансов Антоном Силуановым ему не дали возможности задать вопрос о выделении средств на строительство нового центра педиатрии в Петербурге на территории округа, от которого он избирался, писали «Ведомости».
Понятная лояльность
Голосовать против предлагаемых законопроектов оппозиционные депутаты стали реже – всего в 3,7% случаев, тогда как в VII созыве показатель был 5,1%. Многие вопросы не вызывают принципиальных разногласий. С другой стороны, депутаты всех фракций (кроме ЕР) в любом случае не могут помешать принятию предлагаемого законопроекта. Партию власти в Госдуме представляет 314 из 450 депутатов.
Иногда парламентарии предпочитают выражать позицию не голосованием против, а неучастием в голосовании или воздержанием от него. Например, депутаты от КПРФ и СР в основном не голосовали по вопросам бюджета на 2026 г. «Против» не проголосовал ни один депутат.
Депутаты от СР активнее всех участвовали в голосованиях, но при этом и активнее воздерживались выражать позицию.
«Мы всегда активно <...> отстаиваем наши законопроекты, задаем вопросы коллегам, не всегда удобные», – передал через представителя лидер СР Сергей Миронов.
«По ряду законопроектов мы воздерживаемся (это происходило в 1,7% случаев. – «Ведомости»), если поддерживаем цель, но видим избыточные или спорные меры», – добавил Даванков из «Новых людей».
Персонально лидером по активности в голосованиях оказался Анатолий Вассерман, показали подсчеты. «Это, скорее, мое личное желание – активно голосовать по законопроектам. К одним я сам отношусь с высоким вниманием, а по многим фракция вырабатывает солидарное мнение», – сказал депутат «Ведомостям».
«Для избирателей, которые за меня голосовали, очень важно, как я голосовал за тот или иной закон», – отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко (СР).
Самыми лояльными были депутаты от «Единой России». По крайней мере, у них наибольший процент голосов «за». В ЕР очень консолидированное голосование, подчеркивает Еловский. Что соответствует роли партии в системе власти.
«Депутаты от ЕР выступают с проработанными инициативами, многие из которых являются продолжением реализации «Народной программы», с которой партия шла на выборы в Госдуму в 2021 г.», – сказал заместитель руководителя фракции Евгений Ревенко.
Иногда против
Проявляли оппозиционность чаще всего депутаты от КПРФ – в 5,3% случаев они голосовали против предлагаемых инициатив. «У нас действует вертикаль, и для вертикали такая ориентировка – [оппонировать власти]», – говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Активнее других выступал против инициатив на пленарках депутат Валерий Рашкин (до лишения мандата). В октябре 2021 г. его обвинили в незаконной охоте, после чего он попал под уголовное преследование и был лишен депутатской неприкосновенности, а в мае 2022 г. – и мандата. Он перешел Анастасии Удальцовой, которая голосовала «против» уже как все коммунисты – в 5,1% случаев.
Для КПРФ голосование «против» – это часть политического позиционирования, отмечает Еловский. ЛДПР официально позиционирует себя как конструктивная оппозиция, поэтому чаще других оппозиционных фракций голосует «за» (99,4%).
Партия «Новые люди» («за» в 96,3% случаев) голосует «против», когда речь идет о новых запретах, расширении контроля или росте штрафов или усилении давления на людей и бизнес, говорит Даванков.
«Те, кто чувствуют себя достаточно самостоятельными, чтобы голосовать, как считают нужным, позволяют себе это. А есть те, кто партиям навязан и, скорее, ассистирует своим политическим патронам», – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Протестное голосование или, наоборот, исключительно согласительная позиция – это черта конкретных депутатов, для которых оппозиционность или сверхлояльность являются частью политического имиджа, резюмирует Склянчук.
«Ведомости» также направили запрос ЛДПР и в пресс-службу Госдумы.
Как мы считали
2. По каждому депутату VIII созыва была выгружена статистика участия в заседаниях и голосованиях в период с 12.10.2021 по 01.02.2026.
3. Если депутат выполнял полномочия не весь период созыва, а частично, то явка на заседания считалась как доля от числа того количества заседаний, что состоялись в период фактических полномочий.
4. Доля голосов «За», «Против» и «Воздержались» считалась среди принявших участие в голосовании.
5. Подсчет общей явки, а также доли голосов «За», «Против» и «Воздержался» по фракциям велся с учетом неполного периода полномочий некоторых депутатов. Например, средний % участия в голосованиях – это отношение количества всех голосований, в которых депутаты выразили мнение, к общему числу прошедших голосований в период заседаний, на которые депутаты зарегистрировались.
6. Из рейтинга исключены депутаты, закончившие полномочия из-за ухода из жизни или в результате передачи мандата в начале созыва.
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Евгений Мездриков