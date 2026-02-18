Всегда за, но иногда против: депутаты Госдумы ставят рекорд по единодушию

Как мы считали

1. В качестве источника данных использовалась система анализа результатов голосований на заседаниях Государственной Думы, доступная по адресу vote.duma.gov.ru.

2. По каждому депутату VIII созыва была выгружена статистика участия в заседаниях и голосованиях в период с 12.10.2021 по 01.02.2026.

3. Если депутат выполнял полномочия не весь период созыва, а частично, то явка на заседания считалась как доля от числа того количества заседаний, что состоялись в период фактических полномочий.

4. Доля голосов «За», «Против» и «Воздержались» считалась среди принявших участие в голосовании.

5. Подсчет общей явки, а также доли голосов «За», «Против» и «Воздержался» по фракциям велся с учетом неполного периода полномочий некоторых депутатов. Например, средний % участия в голосованиях – это отношение количества всех голосований, в которых депутаты выразили мнение, к общему числу прошедших голосований в период заседаний, на которые депутаты зарегистрировались.

6. Из рейтинга исключены депутаты, закончившие полномочия из-за ухода из жизни или в результате передачи мандата в начале созыва.