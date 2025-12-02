Лишенный мандата после убийства лося Валерий Рашкин хочет вернуться в Госдуму

Первый секретарь иркутского обкома, депутат Госдумы Сергей Левченко сообщил «Ведомостям», что вопрос выдвижения Рашкина на выборы в Госдуму от его региона пока не обсуждался, хотя «предложение интересное». «Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано [обсуждать этот вопрос], потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются», – сказал он.