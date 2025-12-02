Лишенный мандата после убийства лося Валерий Рашкин хочет вернуться в Госдуму

Лишенный мандата после убийства лося Валерий Рашкин хочет вернуться в ГосдумуВ КПРФ обсуждается вероятность его выдвижения в Иркутской области
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, досрочно лишенный депутатского мандата 25 мая 2022 г. из-за незаконной охоты, может пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. от Иркутской области. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: два – близких к КПРФ, один – к правительству Иркутской области. Сам Рашкин не опроверг и не подтвердил эту информацию, отметив, что пока не готов комментировать этот вопрос.
Первый секретарь иркутского обкома, депутат Госдумы Сергей Левченко сообщил «Ведомостям», что вопрос выдвижения Рашкина на выборы в Госдуму от его региона пока не обсуждался, хотя «предложение интересное». «Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано [обсуждать этот вопрос], потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются», – сказал он.
В Иркутской области у коммунистов появилось вакантное место в связи с переходом депутата Михаила Щапова на пост аудитора Счетной палаты в сентябре 2025 г. Он и в 2016 г., и в 2021 г. шел по одномандатному избирательному округу № 93. Тогда коммунист одержал победу с результатами 36,8 и 50,77% голосов соответственно.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что сейчас кадровая комиссия и организационно-кадровая служба собирают предложения от региональных отделений. Эта работа уже на завершающем этапе, уточнил он. «Кто пойдет на выборы в Госдуму, будет решено после соответствующих решений кадровой комиссии и президиума съезда партии», – сказал Афонин «Ведомостям».
Он также напомнил, что Рашкин состоит на учете в Саратовской партийной организации.
Охота с последствиями
Трек Рашкина пошел по нисходящей в 2021 г.: тогда в ночь на 29 октября депутата и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию, но позднее поменял показания и признался, что охотился: по его словам, он принял лосиху за кабана.
25 ноября того же года Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. 22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание: три года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, Рашкину на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой.
В мае 2022 г. Госдума лишила коммуниста мандата, и он отошел жене координатора движения «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Позже, в июне 2022 г., Рашкин лишился также должности первого секретаря столичного горкома (он занимал этот пост с 2010 г.) – его сменил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (с 2024 г. первым секретарем московского отделения является Виктор Царихин).
В 2022–2023 гг. Рашкин несколько раз пытался в суде обжаловать приговор. В мае 2024 г. с него сняли судимость в связи с отбытием срока наказания.
В феврале 2024 г. ЦК КПРФ принял решение снять его с партийного учета в Москве и перевести в Саратовскую область – именно там политик начинал свою карьеру (к примеру, был вице-спикером областной думы с 1994 по 1997 г., а с 1993 по 2011 г. – первым секретарем обкома).
Выдвижение Рашкина от Иркутской области выглядит сомнительно с точки зрения результативности, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Я думаю, что в округе шансы нулевые. По списку [шансы] зависят от того, насколько большой КПРФ сделает региональную группу», – сказал он «Ведомостям».
Репутационных рисков для партии нет, поскольку для своего электората коммунисты преподнесли ситуацию таким образом, что Рашкин является невинной жертвой интриг. «Там другая проблема. Иркутская область – это регион с очень развитым региональным патриотизмом, и там достаточно плохо встречают варягов, которые не имеют никакой связи с регионом», – добавил Минченко.
Рашкин не раз засвечивался в Иркутской области, помогая Левченко, так что в его выдвижении есть некоторый смысл, учитывая, что в Саратовской области и в Москве, где он руководил партией, шансов на удачную кампанию у него совсем нет, рассуждает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Но все же в Иркутске его знают мало. К тому же имидж Рашкина подпортили скандалы», – напомнил он.
Случаев возвращения в Госдуму после досрочного лишения мандата еще не было, напоминает Минченко.