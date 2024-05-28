С экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина снята судимость

С экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина снята судимостьОн был снят с учета УФСИН в связи с отбытием срока наказания
С бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина снята судимость в связи с отбытием срока наказания. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и подтвердил адвокат Рашкина Константин Лазарев.
«Да, испытательный истек – судимость снята», – сказал Лазарев.
Депутат Госдумы и пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям», что факт отбытия наказания Рашкиным действительно задокументирован.
«Есть справка об отбытии наказания. Насколько снята судимость или не снята – я не могу подтвердить или опровергнуть, это вопрос юридический. То, что есть документ об отбытии срока наказания – это факт», – прокомментировал Ющенко.
Уголовное дело в отношении экс-депутата завели в связи с тем, что 29 октября 2021 г. он на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области во время охоты убил лося, хотя не имел на это официального разрешения. Первоначально Рашкин заверял, что просто нашел тушу животного, но позже все-таки признал факт незаконной охоты.
22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области признал Рашкина виновным по статье о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Также ему на два года запретили заниматься охотой.
Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята, что позволило привлечь его к уголовной ответственности. Спустя два дня после приговора в мае 2022 г. он также был лишен депутатских полномочий.