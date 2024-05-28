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С экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина снята судимость

Он был снят с учета УФСИН в связи с отбытием срока наказания
Яна Суринская
Екатерина Щербинина
Максим Стулов / Ведомости

С бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина снята судимость в связи с отбытием срока наказания. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и подтвердил адвокат Рашкина Константин Лазарев.

«Да, испытательный истек – судимость снята», – сказал Лазарев.

Депутат Госдумы и пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям», что факт отбытия наказания Рашкиным действительно задокументирован.

«Есть справка об отбытии наказания. Насколько снята судимость или не снята – я не могу подтвердить или опровергнуть, это вопрос юридический. То, что есть документ об отбытии срока наказания – это факт», – прокомментировал Ющенко.

Уголовное дело в отношении экс-депутата завели в связи с тем, что 29 октября 2021 г. он на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области во время охоты убил лося, хотя не имел на это официального разрешения. Первоначально Рашкин заверял, что просто нашел тушу животного, но позже все-таки признал факт незаконной охоты.

22 апреля 2022 г. Калининский районный суд Саратовской области признал Рашкина виновным по статье о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Также ему на два года запретили заниматься охотой.

Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята, что позволило привлечь его к уголовной ответственности. Спустя два дня после приговора в мае 2022 г. он также был лишен депутатских полномочий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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