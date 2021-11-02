Депутата Марченко исключили из «Единой России» за голосование против бюджета
Президиум Генерального совета «Единой России» на заочном заседании решил исключить из партии депутата Евгения Марченко, который ранее проголосовал против принятия проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг. Об этом сообщается на сайте фракции.
«Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии — это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение — тоже обязанность. Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Также президиум Генсовета рекомендовал исключить Марченко из думской фракции. Депутатом Госдумы он был с 2016 г.
Ранее исключить Марченко из «Единой России» рекомендовала комиссия по этике. Тогда ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко пояснил, что, проголосовав против принятия бюджета на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг., депутат нарушил нормы устава и положение о фракции. В первом из документов, в частности, закреплена обязанность членов партии действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Соответственно, можно открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийных дискуссий, но после принятия окончательного решения нужно придерживаться коллегиальной позиции.
«Единая Россия» решила поддержать проект бюджета по итогам заседания 25 октября. По словам Ревенко, тогда Марченко возражений не высказал.
На сайте партии отмечается, что депутат обосновал свои действия тем, что ему якобы не была предоставлена возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову во время обсуждения проекта бюджета на фракции и при рассмотрении документа в первом чтении. При этом Марченко не сообщил руководству «Единой России» и Госдумы о своей инициативе заранее.