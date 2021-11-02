Депутата Марченко исключили из «Единой России» за голосование против бюджета

Ранее исключить Марченко из «Единой России» рекомендовала комиссия по этике. Тогда ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко пояснил, что, проголосовав против принятия бюджета на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг., депутат нарушил нормы устава и положение о фракции. В первом из документов, в частности, закреплена обязанность членов партии действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Соответственно, можно открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийных дискуссий, но после принятия окончательного решения нужно придерживаться коллегиальной позиции.