Газета
Политика

Депутата Марченко исключили из «Единой России» за голосование против бюджета

Ведомости

Президиум Генерального совета «Единой России» на заочном заседании решил исключить из партии депутата Евгения Марченко, который ранее проголосовал против принятия проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг. Об этом сообщается на сайте фракции. 

«Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии — это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение — тоже обязанность. Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также президиум Генсовета рекомендовал исключить Марченко из думской фракции. Депутатом Госдумы он был с 2016 г. 

Ранее исключить Марченко из «Единой России» рекомендовала комиссия по этике. Тогда ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко пояснил, что, проголосовав против принятия бюджета на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг., депутат нарушил нормы устава и положение о фракции. В первом из документов, в частности, закреплена обязанность членов партии действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Соответственно, можно открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийных дискуссий, но после принятия окончательного решения нужно придерживаться коллегиальной позиции. 

«Единая Россия» решила поддержать проект бюджета по итогам заседания 25 октября. По словам Ревенко, тогда Марченко возражений не высказал. 

На сайте партии отмечается, что депутат обосновал свои действия тем, что ему якобы не была предоставлена возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову во время обсуждения проекта бюджета на фракции и при рассмотрении документа в первом чтении. При этом Марченко не сообщил руководству «Единой России» и Госдумы о своей инициативе заранее. 

Ранее по теме: Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить депутата Марченко из партии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных