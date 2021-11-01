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Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить депутата Марченко из партии

Ведомости

Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг., сообщила пресс-служба партии. По словам ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции.

Ревенко пояснил, что в уставе партии закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями ее центральных органов. Он может в ходе партийной дискуссии высказывать и отстаивать свою позицию, но после окончательного решения должен придерживаться общей позиции. При работе во фракции депутат должен поддерживать выработанную ей позицию и голосовать по решению фракции. 

По словам Ревенко, решение единогласно голосовать за проект бюджета было принято по итогам заседания фракции 25 октября. Марченко не высказал возражений против такого решения. После голосования он пояснил свои действия тем, что ему не дали задать вопрос министру труда и соцзащиты Антону Котякову о строительстве центра высокотехнологичной педиатрии в Санкт-Петербурге. Депутат отметил, что у него якобы не было возможности задать этот вопрос ранее. Однако он не сказал руководству фракции о своем желании. 

«Члены комиссии «Единой России» по этике приняли единогласное решение рекомендовать исключить из партии Евгения Марченко», — сообщила через пресс-службу депутат Госдумы Валентина Терешкова.

В пресс-службе добавили, что президиум Генсовета партии рассмотрит вопрос об исключении Марченко в ближайшее время. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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