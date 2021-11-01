Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить депутата Марченко из партии

По словам Ревенко, решение единогласно голосовать за проект бюджета было принято по итогам заседания фракции 25 октября. Марченко не высказал возражений против такого решения. После голосования он пояснил свои действия тем, что ему не дали задать вопрос министру труда и соцзащиты Антону Котякову о строительстве центра высокотехнологичной педиатрии в Санкт-Петербурге. Депутат отметил, что у него якобы не было возможности задать этот вопрос ранее. Однако он не сказал руководству фракции о своем желании.