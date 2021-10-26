Затраты бюджета на льготную ипотеку превысят планы

«Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того выходили с дефицитом в 14 млрд руб. и нам надо будет в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. А с учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 млрд руб. расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», – оценил Моисеев, не уточнив, сколько дополнительно потребуется расходов на льготные программы.