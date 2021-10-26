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Затраты бюджета на льготную ипотеку превысят планы

Рост ключевой ставки увеличит расходы бюджета на компенсации банкам
Екатерина Литова Вадим Арапов
Рост ключевой ставки делает дороже для бюджета страны обслуживание программ льготной ипотеки / Максим Стулов / Ведомости

Рост ключевой ставки делает дороже для бюджета страны обслуживание программ льготной ипотеки: размер компенсации банкам напрямую зависит от уровня ­ключевой ставки, а она выросла с марта по октябрь с 4,25 до 7,5%. В этом году траты бюджета на возмещение банкам выпадающих процентных доходов на 14 млрд руб. превысили запланированный бюджетом объем, сообщил 25 октября замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. При этом расчеты ведомства не учитывали последнее повышение ставки ЦБ на 0,75 п. п. 22 октября.

«Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того выходили с дефицитом в 14 млрд руб. и нам надо будет в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. А с учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 млрд руб. расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», – оценил Моисеев, не уточнив, сколько дополнительно потребуется расходов на льготные программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных