Затраты бюджета на льготную ипотеку превысят планы

Затраты бюджета на льготную ипотеку превысят планыРост ключевой ставки увеличит расходы бюджета на компенсации банкам
Рост ключевой ставки делает дороже для бюджета страны обслуживание программ льготной ипотеки: размер компенсации банкам напрямую зависит от уровня ключевой ставки, а она выросла с марта по октябрь с 4,25 до 7,5%. В этом году траты бюджета на возмещение банкам выпадающих процентных доходов на 14 млрд руб. превысили запланированный бюджетом объем, сообщил 25 октября замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. При этом расчеты ведомства не учитывали последнее повышение ставки ЦБ на 0,75 п. п. 22 октября.
«Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того выходили с дефицитом в 14 млрд руб. и нам надо будет в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. А с учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 млрд руб. расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», – оценил Моисеев, не уточнив, сколько дополнительно потребуется расходов на льготные программы.