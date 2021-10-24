Что будет со вкладами, инфляцией и рублем после резкого повышения ключевой

Что будет со вкладами, инфляцией и рублем после резкого повышения ключевойРади замедления инфляции ЦБ готов жертвовать экономическим ростом
Банк России вопреки ожиданиям рынка поднял на заседании 22 октября ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п. п.) до 7,5%. ЦБ приходится действовать столь резко, чтобы остановить разогнавшуюся инфляцию: 18 октября она достигла 7,8% в годовом выражении. Совет директоров Центробанка рассматривал даже возможность повышения ставки на 1 п. п. и не исключает такого шага на следующем заседании, отметила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Ведомости» поговорили с аналитиками и экономистами о том, как будут расти ставки по вкладам, что будет с рублем, экономикой и когда инфляция достигнет пика.
Депозиты и кредиты
Решение ЦБ даст новый импульс к повышению ставок по розничным кредитам и вкладам населения. Причем ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, говорит аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский, это будет давить на чистую процентную маржу российских розничных банков в ближайшей перспективе. Текущее повышение самое неожиданное для всех участников рынка, после предыдущего пересмотра ключевой ставки казалось, что период повышения на этом закончится, отмечает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Нынешние ставки по банковским продуктам учитывали ожидаемое повышение ключевой ставки на 0,25–0,5 п. п., говорит директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев.
Несколько банков планируют повысить ставки по вкладам – Совкомбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и «Абсолют банк», сообщили «Ведомостям» их представители. В среднем банки рассчитывают поднять ставку на 0,2–0,5 п. п.
Банки готовились к повышению ключевой – с начала октября ставки по вкладам повысили такие крупные банки, как ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «ФК Открытие», Россельхозбанк, а также розничные «Абсолют банк», «Зенит» и Дом.РФ. Альфа-банк, Газпромбанк, «Почта банк», Росбанк, МКБ улучшили условия по накопительным счетам.
У некоторых банков уже сейчас можно найти акционное предложение со ставкой под 8%, но пока средняя максимальная ставка по рынку все еще ниже инфляции. Индекс FRG100, который рассчитывается по ставкам розничных вкладов на сумму 100 000 руб. в 54 крупнейших банках, 24 октября достиг 5,91%. С момента роста ключевой ставки в марте этого года индекс вырос на 1,84 п. п. и достиг значения начала октября 2019 г. (5,92%). Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках, которую в результате мониторинга определяет ЦБ, в первой декаде октября составила 6,43%.
До конца года ставки по депозитам вырастут еще на 0,75 п. п., говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать, отмечает он, а в результате снижается спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция. По депозитам физических лиц сроком до года с учетом сезонности ставки могут вырасти на 0,5–1 п. п. до конца года, ожидает Кутуев.
Повышение ставок по кредитам может привести к снижению спроса на них, говорит руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов: «Поэтому динамика ставок будет в значительной степени определяться банками в зависимости от динамики клиентского спроса».
Повышение ключевой ставки автоматически ретранслируется на ухудшение условий выдачи кредитов, особенно для МСП, представляющих для банков более рисковый сегмент, говорит руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Частично сгладит ситуацию объявленная правительством России программа ФОТ 3.0 (кредитование предприятий малого и среднего бизнеса для оплаты труда под 3% годовых), но она распространяется на ограниченный перечень отраслей. Опыт прошлого года, продолжает Наметкин, показал, что огромное количество других предпринимателей, формально не подходивших под критерии получения господдержки, также столкнутся с критичным падением выручки. Поэтому, рассуждает эксперт, можно ожидать некоторого охлаждения деловой активности в IV квартале 2021 г., в результате чего фактический рост ВВП по итогам текущего года может оказаться несколько ниже текущего прогнозного значения Банка России (+4,0–4,5%).
Инфляция и ключевая ставка
Банк России также резко повысил прогноз по инфляции на конец года – до 7,4–7,9%. В последнем, июльском, прогнозе показатель был на уровне 5,7–6,2%. В августе и особенно в сентябре инфляция была выше прогноза, в начале октября давление не снизилось, отмечала Набиуллина в ходе пресс-конференции. В сентябре цены росли из-за разовых факторов прежде всего в сельском хозяйстве, но ЦБ расценивает эту ситуацию как потенциально опасную: подорожание важных для населения товаров-маркеров (молоко, мясо, овощи) может разогнать инфляционные ожидания. Риски значимо смещены в сторону проинфляционных – к ним Набиуллина в том числе отнесла и ковидные ограничения, которые вводятся в ряде регионов с 28 октября.
Из-за нехватки комплектующих и сырья, проблем с логистикой и на рынке труда предложение не может удовлетворить растущий спрос, отметила председатель ЦБ. Но в такой ситуации, по ее словам, повышенный спрос не превратится в рост потребления, а выльется в повышение цен для тех, кто готов или вынужден платить, и недоступность подорожавших товаров для остальных.
С учетом текущей динамики цен вряд ли стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года, говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Рост цен далеко оторвался от целевых ориентиров ЦБ. Поэтому эксперт допускает, что до конца года ставка может быть повышена до 8,5%.
Банк России может пойти на повышение ключевой ставки сразу на 1 п. п., если годовая инфляция превысит 8%, считает экономист Совкомбанка Михаил Васильев. По его прогнозу, в ближайшее время инфляция пройдет пик в 7,8% и к концу года замедлится до 7,4% в годовом выражении. К концу следующего года Совкомбанк прогнозирует возвращение инфляции к целевым 4%.
Вероятность повышения ключевой ставки до уровня 7,75–8% к концу года старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич расценивает как значительную. По его оценкам, пик инфляции может прийтись на начало 2022 г. на уровне 8,2–8,3% в годовом выражении. С тем, что ЦБ до конца года может повысить ставку еще на 0,5 п. п., согласны также Тарасов и руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Евгений Дорофеев. По прогнозу экономиста Sova Capital Артема Заигрина, цикл повышения закончится в I квартале 2022 г. на уровне 8%.
Повышения на 0,25 п. п. ждет эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.
У Сбербанка пока самый оптимистичный сценарий уровня ставки к концу года – она составит 7,5%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. В рискованном сценарии ключевая ставка может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения монетарной политики в начале следующего года.
Доллар ниже 70
Опрошенные экономисты считают, что сейчас у рубля есть шансы укрепиться к доллару до 70 руб./$ и ниже. Один из ключевых вопросов – когда будет пройден пик в повышении ключевой ставки, говорит старший экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Опережающее по отношению к ожиданиям повышение ставки приближает момент прохождения этого пика и должно поддержать рубль в ближайшие месяцы. Аналитики «ВТБ капитала» ожидали укрепления рубля к доллару в I квартале 2022 г. до 68–70 руб. до решения Банка России и видят рост вероятности этого сценария с его учетом.
По оценке Васильева, рост реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну, в том числе посредством операций carry trade. Он полагает, что этот фактор будет поддерживать рубль в ближайшие месяцы и уже в ближайшие недели он может укрепиться до 69 руб./$ и 81 руб./евро.
Рубль укрепляется из-за высоких цен на экспортные товары, усиленного роста ставок и, скорее всего, до конца года доллар ослабнет до 69 руб./$, говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Также рубль поддерживают продажи валюты экспортерами перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами в конце октября, писали «Ведомости» 18 октября.
Но укрепление рубля нельзя назвать долгосрочным трендом, говорит Наметкин: ситуация на мировых товарных рынках стабилизируется по мере реализации отложенного спроса, а спекулятивный капитал будет фиксировать доходность и закрывать позиции на горизонте 12–18 месяцев.
Что будет с экономикой
ЦБ не менял прогноз роста российского ВВП – в этом году он, по оценкам регулятора, вырастет на 4–4,5%, в 2022–2024 гг. – на 2–3% ежегодно. При таких параметрах Банк России готов жертвовать темпами роста ради снижения инфляции и инфляционных ожиданий, несмотря на то что значительная часть прироста будет обеспечена ростом экспортных объемов нефти и газа, говорит старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
Длинный кредитный цикл, начавшийся в 2018 г., вносил и продолжает вносить значительный вклад в рост российской экономики, говорит Исаков. За счет роста кредитования финансовый сектор в реальном выражении рос в среднем на 9,5% в 2018–2020 гг. против среднего роста ВВП на 0,6% по экономике в целом. Ужесточение денежно-кредитной политики и переход цикла в более зрелую фазу, скорее всего, приведет к возвращению темпов роста от восстановительных в этом году к близким к средним доковидным в дальнейшем, отмечает экономист. Реальная процентная ставка, рассчитанная как ключевая минус индекс потребительских цен на полгода вперед, находится на уровне около 1,5%, по прогнозам компании, говорит Заигрин, для торможения спроса она должна быть выше 2%.
Но экономика отреагирует на решение ЦБ не раньше 2022 г., полагают эксперты. Есть риск, что в I квартале 2022 г. будет пик ставок и максимальное замедление деловой активности (эффект от повышения ставок с лета), замечает Табах, а инфляция вернется к своему нормальному поведению и резко пойдет вниз. Пока темпы кредитования показывают существенный рост в этом году – как по физическим лицам, так и по корпоративному сектору, отмечает экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. Более того, добавляет он, поддержание темпов экономического роста не является мандатом Центрального банка, который сохранил прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 гг. без изменений.