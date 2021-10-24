Что будет со вкладами, инфляцией и рублем после резкого повышения ключевой

Банк России также резко повысил прогноз по инфляции на конец года – до 7,4–7,9%. В последнем, июльском, прогнозе показатель был на уровне 5,7–6,2%. В августе и особенно в сентябре инфляция была выше прогноза, в начале октября давление не снизилось, отмечала Набиуллина в ходе пресс-конференции. В сентябре цены росли из-за разовых факторов прежде всего в сельском хозяйстве, но ЦБ расценивает эту ситуацию как потенциально опасную: подорожание важных для населения товаров-маркеров (молоко, мясо, овощи) может разогнать инфляционные ожидания. Риски значимо смещены в сторону проинфляционных – к ним Набиуллина в том числе отнесла и ковидные ограничения, которые вводятся в ряде регионов с 28 октября.