ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%Сразу на 0,75 п. п.
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. — до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. В последний раз показатель был на таком уровне в конце июля 2019 г., выше 7% ставка не была с октября того же года.
Также ЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. с 5,7-6,2 до 7,4–7,9%. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — сказано в заявлении регулятора.
Регулятор увеличил ставку шестой раз подряд. При этом обычно он предпочитает делать это небольшими шагами в 0,25 и 0,5 п. п. Однако 23 июля для сдерживания инфляции показатель подняли сразу на 1 п. п., что стало рекордным повышением с конца 2014 г. Также ЦБ допустил, что в следующий раз снова увеличит ставку. Финальное в этом году заседание совета директоров назначено на 17 декабря.
Таким образом, за семь месяцев этого года, с 19 марта, показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п. ЦБ дал сигнал о дальнейшем повышении еще в прошлом пресс-релизе по итогам заседания совета директоров — 10 сентября. В заявлении говорилось, что следующее решение будет приниматься на основе фактической и ожидаемой инфляции относительно цели, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г. При этом цель по инфляции в России составляет 4%. На фоне наблюдаемой динамики 12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Кроме того, сегодня заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила о вероятности того, что пик инфляции еще не пройден. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 22 сентября, заявила, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4-4,5% во второй половине 2022 г.
Инфляционные ожидания населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции) постепенно снижаются, однако пока все еще находятся вблизи многолетних максимумов, говорилось в последнем информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Так, в сентябре они составили 12,3% после 12,5% в августе и рекордных с ноября 2016 г. 13,4% в июле. Инфляционные ожидания, как поясняла Набиуллина, влияют на потребительскую активность граждан. Если люди думают, что в будущем цены сильно вырастут, то делают отложенные покупки сейчас, повышая спрос и еще сильнее разгоняя темпы роста цен.
Что касается роста экономики, то 18 октября министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что она восстановилась до допандемийного уровня и вышла на траекторию роста. В то же время он отметил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ВВП страны по итогам 2021 г. не превысит 4,2%. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за первые восемь месяцев экономика выросла на 4,7%, итоги первого полугодия Росстат ранее оценил в 4,8%.
Наконец, 6 октября заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции выразил озабоченность из-за роста цен на энергоносители в Европе и других странах. Он пояснил тогда, что данная ситуация отразится на стоимости товаров и услуг производства в этих государствах и может усилить импортируемую инфляцию для России.
Аналитики не ожидали, что ЦБ повысит ключевую ставку столь резко. Большинство опрошенных экспертов полагали, что на сегодняшнем заседании ее поднимут до 7,25%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.