ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Темпы роста потребительских цен в России продолжили ускоряться, несмотря на повышение ключевой ставки. Так, в августе годовая инфляция составила 6,68%, в сентябре — 7,4%, а к 18 октября, по данным Минэкономразвития, достигла 7,78%. Это рекорд с 2016 г. При этом цель по инфляции в России составляет 4%. На фоне наблюдаемой динамики 12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране по итогам 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Кроме того, сегодня заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила о вероятности того, что пик инфляции еще не пройден. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 22 сентября, заявила, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4-4,5% во второй половине 2022 г.