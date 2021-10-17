Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ поднимет ключевую ставку до 7,25%Начало цикла снижения ставки ожидается в следующем году
Заседание совета директоров Банка России пройдет 22 октября, на нем будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз по ее росту на основе оценок ведущих аналитиков.
Ни один из опрошенных экспертов не ожидает сохранения или тем более снижения ключевой ставки на предстоящем заседании. Подавляющее большинство – 13 респондентов из 20 опрошенных аналитиков – прогнозируют ее повышение сразу на 0,5 п. п. – с 6,75 до 7,25% годовых. Остальные ожидают, что рост составит 0,25 п. п.
На прошлом заседании 10 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых. Это стало пятым подряд повышением, одновременно с этим показатель стал максимальным с октября 2019 г., когда ставка была понижена с 7 до 6,5% годовых. С 24 июля 2020 г. по 19 марта 2021 г. она находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Ставка в 7,25% годовых была установлена в последний раз в сентябре 2019 г.
Почему вырастет ставка
Предположение о повышении ставки на 0,5 п. п. подкрепляется высоким уровнем накопленной годовой инфляции по итогам сентября, отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. По его мнению, ЦБ будет менее агрессивен лишь в том случае, если будет ожидать новой волны коронавирусных ограничений, которые могут замедлить экономику.
Осенний всплеск продовольственных цен создает не совсем однозначную ситуацию перед заседанием, согласился директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Хотя всплеск инфляции в сентябре оказался более высоким, чем ожидалось, по всей видимости, он был временным явлением и в дальнейшем рост цен пойдет на спад, добавил Куликов. С учетом ограниченного во времени ускорения существенных оснований для агрессивного роста ставки нет, полагает эксперт. С другой стороны, даже временный всплеск разгоняет инфляционные ожидания, поэтому регулятор может сразу поднять ставку с существенным шагом, чтобы сразу их погасить, резюмировал аналитик.
Помимо роста цен на продовольствие о сохранении высокого инфляционного давления сигнализирует продолжение ценового ралли на мировых рынках, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме того, опасения вселяют и перебои в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, повышенная стоимость контейнерных перевозок, мировой дефицит чипов, энергокризисы в Китае и Европе и раздувание глобальной денежной массы центральными банками развитых стран.
Как решение Банка России повлияет на ставки по кредитам и депозитам
Сейчас главная цель Центробанка – не столько «задушить» спрос на кредиты в корпоративном секторе, сколько простимулировать переход к более сберегательной модели, полагает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Привлекательность вкладов будет повышаться, уверен он.
Вслед за ключевой на сопоставимую величину будут расти и ставки на потребительском рынке – по депозитам, розничным и ипотечным кредитам, согласился Васильев. Сейчас для заемщиков есть окно, для того чтобы рефинансировать долги либо взять новые по все еще сравнительно низкой стоимости, предположил Васильев.
Отток средств с рублевых вкладов с погашением до одного года уже замедлился, констатировала руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. Но банковский рынок пока только начал подстраиваться к более высоким процентным ставкам, добавила эксперт. По прогнозу директора финансового центра «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова, ни курс рубля, ни инфляция быстро не отреагируют на действия ЦБ, так как рынок ожидает рост ставки. Обычно полная реакция на изменения ключевой ставки занимает 3–6 кварталов, поэтому и замедление экономики едва ли произойдет из-за роста ставки.
Для российской валюты сейчас фактор ключевой ставки не является доминирующим – гораздо большее значение имеет ситуация на энергетическом рынке, полагает руководитель направления по стратегическому анализу департамента корпоративной стратегии банка «Ренессанс кредит» Петр Садовый. Но на минимальное повышение ключевой ставки рубль отреагирует несильно и скорее негативно, считает аналитик.
Дальнейшее изменение ставки и политики ЦБ
К текущему моменту Банк России подошел в состоянии «тонкой донастройки» монетарной политики, что соответствует ожиданиям замедления инфляции, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. После октябрьского заседания цикл повышения ставки может продолжиться, однако в случае повышения ставки на 0,5 п. п. регулятор сделает паузу для оценки эффективности реализованных повышений.
Если ставка будет повышена на 0,25 п. п., то цикл не завершится и будет еще одно или два повышения «стандартными шагами» – такого мнения придерживается управляющий активами «МКБ инвестиций» Андрей Дюрягин. Он подчеркнул, что будущее заседание будет опорным и на нем будут обновлены прогнозы.
Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, возможно, завершится после октябрьского заседания, но, учитывая мировое проинфляционное давление, скорее всего, будет еще одно умеренное повышение ключевой ставки в декабре, прокомментировал старший экономист по Европе и России Deutsche Bank AG Петр Сидоров.
Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский также считает вероятным еще один подъем ставки до конца этого года. «Мы полагаем, что регулятор предпочтет не шокировать рынок более существенным повышением, оставив возможности для финального маневра в декабре», – отметил в свою очередь эксперт ВШЭ Сафонов.
По его словам, ЦБ может увеличить ключевую ставку до 7,5% к концу года. По итогам предыдущего заседания регулятор подчеркнул, что не имеет «психологических» пределов повышения ключевой ставки, поэтому в случае дальнейшего ухудшения ситуации с инфляцией ключевая ставка может превысить и 8%, заметил Сафонов.
Ключевая ставка должна выйти в зону хотя бы нейтрального уровня, т. е. превышать текущую инфляцию, очищенную от сезонных факторов, на 1–1,5 п. п., добавил Тарасов. При инфляции в 7,2%, которую ожидает Минэкономразвития по итогам года, уровень ключевой вполне может достичь и 8% годовых и даже пробить эту планку, согласился он.
В следующем году по мере замедления инфляции ЦБ начнет цикл снижения ключевой ставки для ее возвращения в нейтральный диапазон 5–6%, что станет позитивным сценарием для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно покупать рублевые долговые инструменты на ожиданиях смягчения монетарной политики, подытожил Васильев.
В консенсус-прогноз «Ведомостей» включены оценки 20 организаций: Россельхозбанка, Росбанка, «Юникредит банка», Совкомбанка, «МТС банка», Deutsche Bank, «Абсолют банка», «Локо-инвеста», Альфа-банка, «Хоум кредит банка», «МКБ инвестиций», ПСБ, JPMorgan, банка «Ренессанс кредит», банка «УБРиР», банка «Санкт-Петербург», рейтинговых агентств НКР и АКРА, вузов – НИУ ВШЭ, финансового центра «Сколково-РЭШ».