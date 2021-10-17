Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ поднимет ключевую ставку до 7,25%

На прошлом заседании 10 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых. Это стало пятым подряд повышением, одновременно с этим показатель стал максимальным с октября 2019 г., когда ставка была понижена с 7 до 6,5% годовых. С 24 июля 2020 г. по 19 марта 2021 г. она находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Ставка в 7,25% годовых была установлена в последний раз в сентябре 2019 г.