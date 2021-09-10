ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставкуПоказатель достиг рекордных с октября 2019 года 6,75% годовых
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 6,75% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Таким образом, теперь показатель находится на максимальном с октября 2019 г. уровне. Тогда составлял 7%, после чего, 25 октября, был снижен сразу до 6,5% годовых.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе регулятора.
ЦБ повысил ключевую ставку уже пятое заседание подряд. С 24 июля 2020 г. по 19 марта 2021 г. она находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. Это стало следствием мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), к которой регулятор перешел из-за пандемии коронавируса. Было необходимо стимулировать спрос в стране на фоне действия ограничительных мер.
Однако после того как в конце прошлого года инфляция в стране стала расти выше цели в 4%, а инфляционные ожидания населения начали повышаться (в апреле они достигли максимальных с февраля 2017 г. 11,9%), ЦБ стал поднимать ключевую ставку. Впервые он сделал это 19 марта, увеличив показатель до 4,5% годовых. Ранее подобный шаг регулятор предпринимал лишь в декабре 2018 г.
23 апреля ЦБ впервые с декабря 2014 г. повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. 11 июня совет директоров регулятора поступил аналогичным образом, а 23 июля впервые с конца 2014 г. увеличил показатель сразу на 1 п. п. Таким образом, ставка достигла уровня декабря 2019 г. — 6,5% годовых. Это также означало завершение регулятором мягкой ДКП.
На пресс-конференции 23 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что цикл повышения ключевой ставки завершен. Она пояснила тогда, что условиями, при которых ДКП больше не будет ужесточаться, являются снижение инфляции и инфляционных ожиданий населения. Однако, по данным Росстата, представленным 8 сентября, годовая инфляция в России в августе обновила рекорд за пять лет, достигнув 6,68%. Выше это значение было лишь в августе 2016 г. Инфляционные ожидания населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции) чуть снизились с рекордных с ноября 2016 г. 13,4%, зафиксированных в июле, и составили 12,5%. Однако этот показатель все равно находится «вблизи многолетних максимумов», отмечали в ЦБ.
На этом фоне совет директоров регулятора принял решение пятый раз повысить ключевую ставку. Это решение не стало неожиданностью для аналитиков. Из консенсус-прогноза, ранее составленного «Ведомостями», следовало, что 12 из 23 опрошенных экспертов считали, что ЦБ увеличит показатель до 7% годовых. За повышение на 0,25 п. п. высказались семь аналитиков. Остальные четверо затруднились назвать точный размер шага регулятора и сообщили, что повышение может составить 0,25–0,5 п. п.
Увеличение ключевой ставки ЦБ направлено на снижение инфляции до цели в 4%. Согласно последнему среднесрочному прогнозу регулятора, опубликованному в конце июля, по итогам текущего года она будет в диапазоне 5,7–6,2%. К цели же инфляция вернется лишь в 2022 г., считают в ЦБ. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 22 октября.