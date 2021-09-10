ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

На пресс-конференции 23 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что цикл повышения ключевой ставки завершен. Она пояснила тогда, что условиями, при которых ДКП больше не будет ужесточаться, являются снижение инфляции и инфляционных ожиданий населения. Однако, по данным Росстата, представленным 8 сентября, годовая инфляция в России в августе обновила рекорд за пять лет, достигнув 6,68%. Выше это значение было лишь в августе 2016 г. Инфляционные ожидания населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции) чуть снизились с рекордных с ноября 2016 г. 13,4%, зафиксированных в июле, и составили 12,5%. Однако этот показатель все равно находится «вблизи многолетних максимумов», отмечали в ЦБ.