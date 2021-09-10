ЦБ допустил дополнительное ужесточение выдачи необеспеченных потребкредитов
Банк России может принять дополнительные макропруденциальные меры в случае продолжения быстрого роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования в стране, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счет эффекта базы. В случае сохранения текущих тенденций мы не исключаем принятия дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка — помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября», — сказала она.
ЦБ уже дважды в этом году повышал макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам. Первая мера вступила в силу с 1 июля: тогда размер надбавок вернулся на допандемийный уровень. Дополнительно ужесточить выдачу данного вида ссуд регулятор решил с 1 октября на фоне наличия признаков «перегрева» на этом рынке. Например, со следующего месяца надбавки по кредитам заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячных платежей по ссудам к доходу) выше 80% вырастут с текущих уровней на 0,4–0,9 п. п. в зависимости от полной стоимости кредита.
Подобные макропруденциальные меры не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку. Однако они увеличивают для банков стоимость кредитов: те вынуждены создавать под займы большие резервы.
Последнее ужесточение правил выдачи потребкредитов ЦБ предпринял в связи с тем, что во II квартале текущего года наблюдалось ослабление стандартов кредитования: рост ПДН заемщиков, повышение доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчение банками иных составляющих кредитной политики. Так, средний размер ПДН по потребкредитам достиг «высокого уровня» в 61,1%, пояснил ранее регулятор.
Тем не менее объемы выдачи подобных ссуд продолжили расти. По данным исследовательской компании Frank RG, в августе россияне получили кредиты наличными на рекордные 647 млрд руб. Это на 23,1 млрд руб. больше апреля, когда был установлен последний рекорд, и на 7% выше значений июля.