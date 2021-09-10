ЦБ допустил дополнительное ужесточение выдачи необеспеченных потребкредитов

ЦБ уже дважды в этом году повышал макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам. Первая мера вступила в силу с 1 июля: тогда размер надбавок вернулся на допандемийный уровень. Дополнительно ужесточить выдачу данного вида ссуд регулятор решил с 1 октября на фоне наличия признаков «перегрева» на этом рынке. Например, со следующего месяца надбавки по кредитам заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячных платежей по ссудам к доходу) выше 80% вырастут с текущих уровней на 0,4–0,9 п. п. в зависимости от полной стоимости кредита.