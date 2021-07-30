ЦБ ужесточит требования к банкам в сфере потребкредитования

Ранее, с 1 июля, ЦБ ужесточил выдачи новых необеспеченных потребкредитов, вернув требования по надбавкам на доковидный уровень. Значения надбавок по необеспеченным потребкредитам зависят от значения ПДН заемщика и полной стоимости кредита. Например, по ссудам, которые выдаются заемщикам с высоким уровнем ПДН (более 80%), надбавки теперь составляют от 110 до 220% в зависимости от полной стоимости кредита. Ранее, с 1 сентября 2020 г. по 1 июля 2021 г., она были на уровне от 80 до 200%. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и последовавшим за этим увеличением долговой нагрузки граждан.