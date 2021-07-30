ЦБ ужесточит требования к банкам в сфере потребкредитования
Банк России планирует с 1 октября повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, регулятор рассматривает два сценария: равномерное увеличение надбавок по всем новым выдачам или же прогрессивное повышение надбавок в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.
Повышение надбавок делает кредитование для банков менее выгодным, так как они должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь. Однако надбавки работают не всегда, отмечал ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Банки с большим запасом капитала без проблем могут выдавать кредиты и с повышенным риск-весом. Прямые ограничения на выдачу таких ссуд были бы эффективнее, но пока у ЦБ нет подобного инструмента, пояснил Данилов.
Ранее, с 1 июля, ЦБ ужесточил выдачи новых необеспеченных потребкредитов, вернув требования по надбавкам на доковидный уровень. Значения надбавок по необеспеченным потребкредитам зависят от значения ПДН заемщика и полной стоимости кредита. Например, по ссудам, которые выдаются заемщикам с высоким уровнем ПДН (более 80%), надбавки теперь составляют от 110 до 220% в зависимости от полной стоимости кредита. Ранее, с 1 сентября 2020 г. по 1 июля 2021 г., она были на уровне от 80 до 200%. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и последовавшим за этим увеличением долговой нагрузки граждан.
Необеспеченное потребительское кредитование растет четвертый месяц подряд: в июне — на 2%, а за первое полугодие 2021 г. — на 9,8%, следует из доклада ЦБ о развитии банковского сектора в июне. По данным ОКБ, в июне 2021 г. банки выдали более 1,7 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю рынка. За первое полугодие банки выдали почти 9 млн потребкредитов — на 44% больше, чем год назад.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в июне, что, если рост в сегменте необеспеченного потребкредитования не замедлится, регулятор еще раз увеличит надбавки по таким кредитам. С 1 августа для банков также повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом в 15—20%.
Позже ЦБ официально объявил о повышении надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита и ссудам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Так, например, по кредитам заемщикам с ПДН выше 80% надбавки вырастут с текущих уровней на 0,4-0,9 п. п. в зависимости от показателя полной стоимости кредита. Регулятор обосновал свое решение тем, что ускоренные темпы роста кредитования во II квартале сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом ПДН заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками кредитной политики.