Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

Банки выдали в августе 2021 г. ипотечных кредитов на 445,7 млрд руб., что больше на 1,8% по сравнению с июлем и на 7% больше, чем в августе прошлого года, когда граждане взяли ипотеки на 416,8 млрд руб. В количественном выражении выдача стабилизировалась: клиенты получили 151 400 ипотечных кредитов, что практически равно выдаче за июль – 151 200. Относительно августа 2020 г. число выдач упало на 7,69%. Средний чек составил 2,94 млн руб., что на 1,7% больше июльского значения. Относительно августа прошлого года средний размер кредита вырос на 16%, что отражает рост цен на недвижимость.