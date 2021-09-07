Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличнымиЦБ беспокоит быстрый рост необеспеченного кредитования граждан, но предпринятые меры пока не помогают
Выдачи необеспеченных потребкредитов вновь обновили рекорд – граждане в августе взяли 647 млрд руб. кредитов наличными. Это на 23,1 млрд руб. больше апреля, когда был установлен последний рекорд, и на 7% выше июля. По сравнению с августом прошлого года, когда банки выдали 484 млрд руб. таких кредитов, прирост составил 33,5%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Frank RG (есть у Ведомостей), они отражают информацию 41 банка, чей суммарный портфель составляет 95% рынка розничного кредитования.
Другой рекорд
Ранее, по данным Frank RG, рекорд по выдаче наличных был зафиксирован в июне (623 млрд руб.), а в апреле было 618 млрд руб. Но оценка размеров выдаваемых кредитов в различных сегментах розничного кредитования базируется на передаваемых банками во Frank RG данных о результатах работы за месяц. Предварительная оценка компании может уточняться с появлением новых данных или корректировок. Данные не учитывают кредитные карты.
Количество выданных за август необеспеченных кредитов тоже установило рекорд – 2,1 млн штук (относительно июля рост составил 7,5%, по сравнению с августом прошлого года – 33%). Средний чек потребкредита при этом снизился до 313 600 руб. относительно 342 100 руб. в апреле.
Всего в августе банки выдали потребкредитов, включая ипотеку, на 1,22 трлн руб., что на 4,6% больше июля и на 22% – августа прошлого года. Таким образом, на кредиты наличными пришлось более половины всех выдач.
Пока меры Банка России, который пытается охладить рынок необеспеченного потребкредитования, не возымели эффекта. Чтобы замедлить рост выдач, Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Это должно делать кредитование для банков менее выгодным, так как они должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь.
ЦБ с 1 июля ужесточил выдачи новых необеспеченных потребкредитов, вернув требования по надбавкам на доковидный уровень. Но на этом не остановился и объявил об очередном повышении надбавок по новым выдачам с 1 октября. Сильнее всего надбавки вырастут для ссуд, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу.
Банк России объяснил необходимость еще одного повышения надбавок заметным ускорением темпов роста сегмента необеспеченного потребкредитования. Особенно – кредитов наличными.
Но проблема не только в ускорении темпов кредитования, отмечал ЦБ: у банков снижаются стандарты кредитования. Растет ПДН заемщиков, доля долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет), а кредитная политика банков смягчается. Например, среднее значение ПДН заемщиков выросло за год на 0,4 п. п. до 61,1%, указывал регулятор. Доля кредитов с ПДН выше 80% увеличилась на 0,6 п. п. до 30,3%. Заметнее всего выросла доля кредитов со сроком более пяти лет – на 3 п. п. до 18%, тогда как в I квартале она составляла 12%.
Новых заемщиков к банкам приходит мало, рост кредитования происходит без увеличения доходов населения – больше всего потребкредитов берут уже закредитованные клиенты, говорил ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Это для ЦБ выглядит как «нездоровая история». По прогнозам регулятора, по итогам года темпы роста потребкредитования могут превысить 20%.
ЦБ признает, что надбавки работают не всегда и прямые ограничения на выдачу конкретных видов ссуд были бы эффективнее, говорил Данилов: банки с большим запасом капитала без проблем могут выдавать кредиты и с повышенным риск-весом. Но пока у ЦБ нет подобного инструмента.
Рост размера выданных кредитов наличными может быть связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок по этим продуктам в ответ на повышение ставки ЦБ (6,5% с 23 июля), полагает руководитель проекта «Мониторинг банковских тарифов и ставок» Frank RG Олеся Пасечник. Также завершение сезона отпусков и начало нового учебного года могли повысить интерес к кредитам наличными, считает она.
С одной стороны, банки с конца прошлого года постепенно ослабляли свои критерии андеррайтинга, которые ужесточались во время пика пандемии, с другой стороны, есть рост спроса со стороны населения ввиду сезонного повышения потребления и ожиданий по росту ставок, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. А раз с октября будут применяться новые надбавки по коэффициентам риска, это дополнительно стимулирует банки выдать больше кредитов до этой даты.
Что с другими кредитами?
Банки выдали в августе 2021 г. ипотечных кредитов на 445,7 млрд руб., что больше на 1,8% по сравнению с июлем и на 7% больше, чем в августе прошлого года, когда граждане взяли ипотеки на 416,8 млрд руб. В количественном выражении выдача стабилизировалась: клиенты получили 151 400 ипотечных кредитов, что практически равно выдаче за июль – 151 200. Относительно августа 2020 г. число выдач упало на 7,69%. Средний чек составил 2,94 млн руб., что на 1,7% больше июльского значения. Относительно августа прошлого года средний размер кредита вырос на 16%, что отражает рост цен на недвижимость.
В июле выдача ипотеки рухнула на 20% из-за изменений условий льготной госпрограммы с 1 июля: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельную сумму кредита снизили до 3 млн руб.
Автокредитование показало существенный прирост год к году – банки выдали на 31% (95,1 млрд руб.) больше кредитов относительно августа 2020 г. Месячная динамика слабо выраженная – рост на 0,5%. При этом количество выданных кредитов упало на 11% до 80 400 штук. Средний размер автокредита побил рекорд июля, увеличившись на 1,2% до 1,2 млн руб. С прошлого года он увеличился почти на 50% из-за роста цен на приобретаемые машины.
Больше всего относительно июля в августе выросли POS-кредиты: граждане заняли денег на товары на 14% больше – 31,3 млрд руб. Эти кредиты стали вторыми по количеству – 685 200 штук. Средний размер кредита снизился относительно июля на 2% до 45 800 руб., но вырос относительно августа 2020 г. на 9,3%.