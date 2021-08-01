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К чему приведет очередное ужесточение выдачи потребкредитов

ЦБ со второй попытки надеется на замедление темпов кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Екатерина Литова Вадим Арапов
Банк России хочет снизить кредитование заемщиков с доходом ниже среднего /Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк опасается перегрева на рынке розничного кредитования, особенно необеспеченного: регулятор второй раз за год ужесточает требования к потребкредитам. С 1 октября для банков повышаются надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Это сделает кредитование для банков менее выгодным, так как они должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь. Сильнее всего надбавки вырастут для ссуд, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу.

Например, по кредитам заемщикам с ПДН выше 80% надбавки вырастут с текущих уровней на 40–90 п. п. в зависимости от показателя полной стоимости кредита. Для клиентов из этой категории по кредитам с полной стоимостью до 10% годовых надбавка на капитал для банка вырастет со 110 до 150%, со стоимостью от 30 до 35% – с 250 до 340%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных