К чему приведет очередное ужесточение выдачи потребкредитов

Центробанк опасается перегрева на рынке розничного кредитования, особенно необеспеченного: регулятор второй раз за год ужесточает требования к потребкредитам. С 1 октября для банков повышаются надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Это сделает кредитование для банков менее выгодным, так как они должны тратить на них больше капитала для покрытия возможных потерь. Сильнее всего надбавки вырастут для ссуд, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его доходу.