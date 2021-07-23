Набиуллина допустила отказ ЦБ от дальнейшего повышения ключевой ставки

По данным Росстата, годовая инфляция в июне составила 6,5%. Это рекорд с августа 2016 г. ЦБ ожидает, что она вернется к цели лишь в 2022 г. По итогам текущего года показатель будет в диапазоне 5,7–6,2%, следует из прогноза регулятора. Чтобы вернуть темп роста потребительских цен в России к 4%, ЦБ будет придерживаться нейтральной или умеренно-жесткой денежно-кредитной политики. Так, среднегодовой уровень ставки в 2022 г. составит 6–7%, уточнила Набиуллина.