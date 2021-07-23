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Набиуллина допустила отказ ЦБ от дальнейшего повышения ключевой ставки

Ведомости

Существует вероятность, что Банк России откажется от дальнейшего повышения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это и не предопределено. Условия, при которых это может действительно стать последним в цели ужесточения политики, это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», — сказала она.

Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с конца 2014 г. шагом в 1 п. п. Теперь показатель составляет 6,5%, что является максимумом с декабря 2019 г. По словам Набиуллиной, в ходе совещания совет директоров оценивал варианты увеличения ставки на 0,5, 0,75 и 1 п. п. Более низкие значения не рассматривались из-за наблюдаемой динамики инфляции в России, пояснила глава ЦБ.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне составила 6,5%. Это рекорд с августа 2016 г. ЦБ ожидает, что она вернется к цели лишь в 2022 г. По итогам текущего года показатель будет в диапазоне 5,7–6,2%, следует из прогноза регулятора. Чтобы вернуть темп роста потребительских цен в России к 4%, ЦБ будет придерживаться нейтральной или умеренно-жесткой денежно-кредитной политики. Так, среднегодовой уровень ставки в 2022 г. составит 6–7%, уточнила Набиуллина.

При этом из сегодняшнего пресс-релиза ЦБ следует, что в дальнейшем ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Конкретные решения будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков на них. 

Ранее по теме: Глава ЦБ допустила переход к умеренно жесткой кредитной политике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных