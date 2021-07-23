Набиуллина допустила отказ ЦБ от дальнейшего повышения ключевой ставки
Существует вероятность, что Банк России откажется от дальнейшего повышения ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшней пресс-конференции.
«Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это и не предопределено. Условия, при которых это может действительно стать последним в цели ужесточения политики, это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», — сказала она.
Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с конца 2014 г. шагом в 1 п. п. Теперь показатель составляет 6,5%, что является максимумом с декабря 2019 г. По словам Набиуллиной, в ходе совещания совет директоров оценивал варианты увеличения ставки на 0,5, 0,75 и 1 п. п. Более низкие значения не рассматривались из-за наблюдаемой динамики инфляции в России, пояснила глава ЦБ.
По данным Росстата, годовая инфляция в июне составила 6,5%. Это рекорд с августа 2016 г. ЦБ ожидает, что она вернется к цели лишь в 2022 г. По итогам текущего года показатель будет в диапазоне 5,7–6,2%, следует из прогноза регулятора. Чтобы вернуть темп роста потребительских цен в России к 4%, ЦБ будет придерживаться нейтральной или умеренно-жесткой денежно-кредитной политики. Так, среднегодовой уровень ставки в 2022 г. составит 6–7%, уточнила Набиуллина.
При этом из сегодняшнего пресс-релиза ЦБ следует, что в дальнейшем ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Конкретные решения будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков на них.