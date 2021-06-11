Глава ЦБ допустила переход к умеренно жесткой кредитной политике
Банк России может перейти к умеренно жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), чтобы вернуть инфляцию к целевому значению в 4%, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы не исключаем перехода к умеренно-жесткой политике. Мы и раньше не исключали, но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным. Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики и инфляции, инфляционных ожиданий», — сказала она.
При нейтральной ДКП ключевая ставка в России должна составлять 5-6%. При этом, по словам Набиуллиной, в ситуации, когда инфляция в стране повышенная, краткосрочная нейтральная ставка может быть выше.
Набиуллина отметила, что сейчас ЦБ видит необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на будущих заседаниях.
Сегодня регулятор второй раз подряд повысил показатель на 0,5 п.п. Теперь ставка составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года. Глава регулятора подчеркнула, что весьма вероятно, что на заседании 23 июля ключевую ставку вновь увеличат. В то же время она добавила, что исключать вероятность сохранения показателя на нынешнем уровне нельзя, «потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства».
Глава ЦБ пояснила, что совет директоров будет принимать решения, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4%. По данным Росстата, в мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. Насколько сильно регулятор повысит ставку, зависит от инфляции и инфляционных ожиданий населения. Пока ЦБ не видит стабильной тенденции к снижению последних, они больше полугода остаются на повышенном уровне.
Набиуллина добавила, что ЦБ, вероятно, пересмотрит прогноз по инфляции по итогам 2021 г. в сторону повышения. Сейчас он составляет 4,7-5,2%. Глава регулятора выразила мнение, что темпы роста цен в России начнут замедляться осенью.