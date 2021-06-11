Глава ЦБ допустила переход к умеренно жесткой кредитной политике

Сегодня регулятор второй раз подряд повысил показатель на 0,5 п.п. Теперь ставка составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года. Глава регулятора подчеркнула, что весьма вероятно, что на заседании 23 июля ключевую ставку вновь увеличат. В то же время она добавила, что исключать вероятность сохранения показателя на нынешнем уровне нельзя, «потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства».