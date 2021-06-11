ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

По данным ЦБ, сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что граждане совершают крупные покупки раньше изначально запланированного срока, тем самым усиливая и без того высокие темпы роста цен. Так, 7 июня Росстат отчитался, что впервые за пять лет годовая инфляция в России превысила 6%: она поднялась до 6,02% по итогам мая. При этом продовольственные товары подорожали на 7,4%, а непродовольственные — на 6,68%.