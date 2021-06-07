«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 6% в ближайшее время
Банк России в течение полутора месяцев — на заседаниях 11 июня и 23 июля — повысит ключевую ставку до 6% годовых равными шагами в 50 б.п., сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
«Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, после чего ставка должна остаться неизменной до конца года», — заявил он.
Рапохин отметил, что в последнее время риторика ЦБ ужесточилась из-за отсутствия признаков устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в мае. Так, в марте годовая инфляция составила 5,8% — это максимальное значение с 2016 г. В апреле показатель был на уровне 5,5%, однако тогда регулятор отметил, что это обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в тот же месяц прошлого года ряд продуктов значительно подорожал. 2 июня ЦБ сообщил, что к 24 мая годовая и инфляция вновь вернулась к значению 5,8%.
В качестве обоснования своего прогноза аналитик указал также на слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, он напомнил, что сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме: в мае они составили 11,3% на год вперед. По словам Рапохина, сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 г., когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас.
«Так как ключевая ставка — вблизи исторических минимумов на фоне высоких инфляционных ожиданий, ЦБ РФ, скорее всего, решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания «инфляционной спирали», — пояснил он.
Еще одним поводом к повышению ставки является заявление министра финансов Антона Силуанова о «перегреве» российской экономики, которая восстановилась до уровней, которые были перед пандемией коронавируса. Рапохин напомнил, что тогда ключевая ставка составляла как раз 6% годовых.
В «Сбере» ожидают, что инфляция в России начнет замедляться в конце этого лета благодаря снижению цен на продовольствие на фоне «хорошего урожая» и значительного восстановления цепочек глобальных поставок. Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает роста годовой инфляции в России выше 6%.
3 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Набиуллина исключила снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. Она отметила, что конкретный размер повышения показателя будет зависеть от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.