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«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 6% в ближайшее время

Ведомости

Банк России в течение полутора месяцев — на заседаниях 11 июня и 23 июля — повысит ключевую ставку до 6% годовых равными шагами в 50 б.п., сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, после чего ставка должна остаться  неизменной до конца года», — заявил он.

Рапохин отметил, что в последнее время риторика ЦБ ужесточилась из-за отсутствия признаков устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в мае. Так, в марте годовая инфляция составила 5,8% — это максимальное значение с 2016 г. В апреле показатель был на уровне 5,5%, однако тогда регулятор отметил, что это обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в тот же месяц прошлого года ряд продуктов значительно подорожал. 2 июня ЦБ сообщил, что к 24 мая годовая и инфляция вновь вернулась к значению 5,8%.

В качестве обоснования своего прогноза аналитик указал также на слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, он напомнил, что сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме: в мае они составили 11,3% на год вперед. По словам Рапохина, сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 г., когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас.  

«Так как ключевая ставка — вблизи исторических минимумов на фоне высоких инфляционных ожиданий, ЦБ РФ, скорее всего, решит сократить этот дисбаланс с учетом возможного раскручивания «инфляционной спирали», — пояснил он.

Еще одним поводом к повышению ставки является заявление министра финансов Антона Силуанова о «перегреве» российской экономики, которая восстановилась до уровней, которые были перед пандемией коронавируса. Рапохин напомнил, что тогда ключевая ставка составляла как раз 6% годовых.

В «Сбере» ожидают, что инфляция в России начнет замедляться в конце этого лета благодаря снижению цен на продовольствие на фоне «хорошего урожая» и значительного восстановления цепочек глобальных поставок. Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает роста годовой инфляции в России выше 6%.

3 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Набиуллина исключила снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. Она отметила, что конкретный размер повышения показателя будет зависеть от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.

Ранее по теме: Греф оценил возможность роста инфляции выше 6%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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