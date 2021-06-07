«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 6% в ближайшее время

В качестве обоснования своего прогноза аналитик указал также на слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, он напомнил, что сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме: в мае они составили 11,3% на год вперед. По словам Рапохина, сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 г., когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас.