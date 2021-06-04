Греф оценил возможность роста инфляции выше 6%
Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил сомнение в том, что годовая инфляция в России может подняться выше 6%.
«У меня нет ощущения, что инфляция пробьёт барьер в 6%. Вчера председатель ЦБ описала траекторию, она соответсвует нашим представлениям, что к концу года, к осени, скорее всего, мы получим снижающийся тренд, и у меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции», — сказал он журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
По данным Банка России, на 24 мая годовая инфляция составила 5,8% при цели в 4%. Таким образом, по итогам всего мая она может быть ещё выше.
Вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырёхлетнем максимуме. Это приводит к тому, что население начинает делать крупные покупки раньше, чем планировало изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растёт и темпы инфляции разгоняются сильнее.
ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция в России составит 4,7—5,2%. Греф, со своей стороны, отметил, что в следующем году ситуация с ценами будет абсолютно контролируемой.