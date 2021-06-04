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Греф оценил возможность роста инфляции выше 6%

Ведомости

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил сомнение в том, что годовая инфляция в России может подняться выше 6%.

«У меня нет ощущения, что инфляция пробьёт барьер в 6%. Вчера председатель ЦБ описала траекторию, она соответсвует нашим представлениям, что к концу года, к осени, скорее всего, мы получим снижающийся тренд, и у меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции», — сказал он журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По данным Банка России, на 24 мая годовая инфляция составила 5,8% при цели в 4%. Таким образом, по итогам всего мая она может быть ещё выше.

Вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырёхлетнем максимуме. Это приводит к тому, что население начинает делать крупные покупки раньше, чем планировало изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растёт и темпы инфляции разгоняются сильнее.

ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция в России составит 4,7—5,2%. Греф, со своей стороны, отметил, что в следующем году ситуация с ценами будет абсолютно контролируемой.

Ранее по теме: Греф назвал нерациональной раздачу населению «вертолётных денег»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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