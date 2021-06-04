Греф оценил возможность роста инфляции выше 6%

«У меня нет ощущения, что инфляция пробьёт барьер в 6%. Вчера председатель ЦБ описала траекторию, она соответсвует нашим представлениям, что к концу года, к осени, скорее всего, мы получим снижающийся тренд, и у меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции», — сказал он журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).