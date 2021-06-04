Греф назвал нерациональной раздачу населению «вертолётных денег»

«Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса — «вертолётные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика. Никогда не хватит денег для того, чтобы помогать всем. И не нужно помогать всем. Нужно помогать бедным. Нужно помогать тем, у кого сложилась жизненная ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни», — сказал Греф.