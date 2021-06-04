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Греф назвал нерациональной раздачу населению «вертолётных денег»

Ведомости

Раздача «вертолётных денег» в ряде стран во время пандемии коронавируса — это абсолютно нерациональная политика, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Описывая связь между эмиссией денег и инфляцией, он смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.

«Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса — «вертолётные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика. Никогда не хватит денег для того, чтобы помогать всем. И не нужно помогать всем. Нужно помогать бедным. Нужно помогать тем, у кого сложилась жизненная ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни», — сказал Греф.

Он отметил, что для поддержки населения нужно реализовывать адресную социальную помощь. В частности, он выступил за увеличение зарплат, социальных пособий, пенсий и прочих выплат нуждающимся.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил, что правительство не поддерживает идею разовых выплат населению из-за пандемии коронавируса. Так как рубль не является резервной валютной, возможности для постоянной эмиссии нет, отметил он.

Ранее идею разовых выплат населению раскритиковала и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, подобная мера угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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