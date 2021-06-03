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Набиуллина исключила негативное влияние от повышения ключевой ставки на экономику

Ведомости

Решение Банка России о повышении ключевой ставки до нижней границы нейтрального уровня было своевременным и не оказало негативного влияния на экономический рост страны, заявила в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что сейчас повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырёхлетнем максимуме. Это приводит к тому, что население начинает делать крупные покупки сейчас, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растёт, темпы инфляции разгоняются сильнее.

«Мы начали возраст к нейтральной денежно-кредитной политике. Запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы позже поднимать ставки ещё выше и быстрее», — пояснила Набиуллина.

По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России достигла пятилетнего максимума в 5,79%. На этом фоне на заседании 19 марта ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил на тот момент находившуюся на историческом минимуме ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5% годовых. 23 апреля регулятор увеличил ставку ещё на 0,5 п.п. — до нижней границы нейтрального уровня.

Набиуллина подчеркнула, что подобное решение не оказало негативного воздействия на рост экономики. По итогам первого квартала ВВП России сократился на 1% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, в целом в 2021 г. экономика вырастет на 3%.

«На наш взгляд, это (решение повысить ключевую ставку. — прим. ред.) не мешает экономическому росту. Мы видим, что спрос практически восстановился», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что спрос не восстановился в некоторых отраслях, в частности, нефтяной и транспортной.

«Но это не связано с недостатком спроса. Это те сектора, где действуют ограничения. Поэтому нет необходимости дополнительно стимулировать спрос на настоящий момент. Это приведёт просто к росту инфляции ещё на фоне разных сохраняющихся узких мест в производстве. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», — заявила она.

Набиуллина пояснила, что России требуются устойчивый экономический рост и стабильно низкая инфляция. На базе этого можно обеспечить доступные кредиты и устойчивые процентные ставки. По словам главы ЦБ, именно это помогает экономическому росту.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение ЦБ повысить ключевую ставку. Он назвал данный шаг «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Также предприниматель обвинил регулятор в том, что тот «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП.

Ранее по теме: Зампред ВТБ спрогнозировал стабилизацию цен на недвижимость

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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