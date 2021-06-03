Набиуллина исключила негативное влияние от повышения ключевой ставки на экономику

По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России достигла пятилетнего максимума в 5,79%. На этом фоне на заседании 19 марта ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил на тот момент находившуюся на историческом минимуме ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5% годовых. 23 апреля регулятор увеличил ставку ещё на 0,5 п.п. — до нижней границы нейтрального уровня.