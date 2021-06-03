Зампред ВТБ спрогнозировал стабилизацию цен на недвижимость

По словам Печатникова, в первом полугодии объём выдачи ипотеки в России составит 2,7 трлн руб., что почти в два раза выше сопоставимого показателя 2020 г. Во втором полугодии темпы кредитования могут замедлиться, если программа «Господдержка 2020» будет преобразована и стоимость ссуд вырастет вслед за повышением ключевой ставки. Впрочем, давление в большей степени может быть снивелировано за счет сезонного роста спроса в конце года, отметил зампред ВТБ. В итоге объём выдач ипотеки во втором полугодии будет примерно равен показателям первого.