Зампред ВТБ спрогнозировал стабилизацию цен на недвижимость
Цены на недвижимость в России стабилизируются, так как программа льготной ипотеки под 6,5% в текущем виде, вероятно, будет отменена, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«На наш взгляд, цены на недвижимость будут стабилизироваться, так как они напрямую зависят от спроса и объемов строительства. Учитывая, что господдержку (программа «Господдержка 2020». — прим. ред.) в текущем виде могут отменить и предложить комплекс мер только для части регионов, в которых стройка пока не так активно развивается, как в крупных городах», — сказал он.
По словам Печатникова, в первом полугодии объём выдачи ипотеки в России составит 2,7 трлн руб., что почти в два раза выше сопоставимого показателя 2020 г. Во втором полугодии темпы кредитования могут замедлиться, если программа «Господдержка 2020» будет преобразована и стоимость ссуд вырастет вслед за повышением ключевой ставки. Впрочем, давление в большей степени может быть снивелировано за счет сезонного роста спроса в конце года, отметил зампред ВТБ. В итоге объём выдач ипотеки во втором полугодии будет примерно равен показателям первого.
В ВТБ полагают, что программа «Господдержки 2020» в своём нынешнем виде будет завершена и правительство преобразует ее. Основное внимание направят на точечную, адресную поддержку регионов. Комплекс мер сохранят в тех из них, где важно поддерживать необходимые темпы строительства, указал Печатников.
На данный момент «темп стройки наращивается», добавил он. Из данных «Дом.РФ» следует, что в первом квартале года в эксплуатацию ввели 17,8 кв м жилья, что на 15% превышает значение аналогичного периода 2020 г. Годовой прирост в марте составил 20% — до 6,6 млн кв м. Ожидается, что показатели апреля – сентября будут еще выше.
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле прошлого года, чтобы поддержать строительную отрасль на фоне пандемии коронавируса. Мера позволяет оформить ипотечный кредит по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. Цена недвижимости при этом должна составлять не более 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и не более 6 млн руб. — для других регионов.
Изначально предполагалось, что программа будет действовать до ноября прошлого года. Однако затем правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшей пролонгации меры и то, в каком виде она продолжит существование, обсуждается. При этом ЦБ неоднократно заявлял, что программа спровоцировала «перегрев» на рынке недвижимости.
Так, по итогам 2020 г. квартиры среднего и улучшенного качества в России подорожали на 12% и 13% соответственно, а элитные — на 7%. Цены на жилье среднего и улучшенного качества на вторичном рынке выросли на 10%, элитные — на 6%. В первом квартале, по данным Росстата, жилье на вторичном рынке подорожало на 17,6% в годовом выражении, а на вторичном — на 13,6%.