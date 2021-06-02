ЦБ зафиксировал рост годовой инфляции в мае
Годовая инфляция в России к 24 мая составила 5,8%, вернувшись к мартовскому показателю, который был рекордным с 2016 г., следует из бюллетеня Центробанка «О чем говорят тренды».
«В мае месячный рост цен тоже остается повышенным. С начала месяца цены выросли на 0,48%. Оценка годовой инфляции к 24 мая повысилась до 5,8%, отражая выход из расчетов низкой базы мая 2020 года», — сказано в документе.
В мае прошлого года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений годовая инфляция составила 3%. Это ниже целевого значения Центробанка в 4%.
По оценке регулятора, в мае инфляция составит 0,4–0,6% по сравнению с апрелем. В ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться вследствие ухода из расчета низких показателей мая–июля прошлого года и сохраняющейся инерции в ценовой динамике, предупредил ЦБ.
Из документа следует, что годовая инфляция а России начнет устойчиво снижаться осенью. К целевым 4% она может вернуться в середине следующего года.
Инфляция в России стала расти в конце прошлого года. По итогам 2020 г. она составила 4,9%. В марте показатель годовой инфляции достиг пятилетнего максимума в 5,8%.
В апреле годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Однако в ЦБ пояснили тогда, что это обусловлено высокой базой того же месяца прошлого года, когда наблюдалось резкое подорожание макарон, круп, мяса и цитрусовых.