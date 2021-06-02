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ЦБ зафиксировал рост годовой инфляции в мае

Ведомости

Годовая инфляция в России к 24 мая составила 5,8%, вернувшись к мартовскому показателю, который был рекордным с 2016 г., следует из бюллетеня Центробанка «О чем говорят тренды».

«В мае месячный рост цен тоже остается повышенным. С начала месяца цены выросли на 0,48%. Оценка годовой инфляции к 24 мая повысилась до 5,8%, отражая выход из расчетов низкой базы мая 2020 года», — сказано в документе.

В мае прошлого года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений годовая инфляция составила 3%. Это ниже целевого значения Центробанка в 4%.

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По оценке регулятора, в мае инфляция составит 0,4–0,6% по сравнению с апрелем. В ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться вследствие ухода из расчета низких показателей мая–июля прошлого года и сохраняющейся инерции в ценовой динамике, предупредил ЦБ.

Из документа следует, что годовая инфляция а России начнет устойчиво снижаться осенью. К целевым 4% она может вернуться в середине следующего года.

Инфляция в России стала расти в конце прошлого года. По итогам 2020 г. она составила 4,9%. В марте показатель годовой инфляции достиг пятилетнего максимума в 5,8%.

В апреле годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Однако в ЦБ пояснили тогда, что это обусловлено высокой базой того же месяца прошлого года, когда наблюдалось резкое подорожание макарон, круп, мяса и цитрусовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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